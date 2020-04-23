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Закрыл отопительный сезон с 24 апреля мэр Бердска. Полный текст постановления

20:40 23.04.2020 Фото: pixabay.com
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Котельные переходят на летний режим работы и будут только подогревать воду. В квартирах бердчан станет прохладнее.

Закрыл отопительный сезон с 24 апреля мэр Бердска. Полный текст постановления
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23 апреля мэр Евгений Шестернин подписал постановление №1029 «Об окончании отопительного периода 2019/2020 года в городе Бердске». В связи с устойчивостью положительных среднесуточных температур наружного воздуха отопительный сезон в Бердске завершится 24 апреля. С завтрашнего дня начнутся необходимые мероприятия по переводу источников тепловой энергии (котельных) на летний режим работы.

Постановление

Об окончании отопительного периода 2019/2020 года в городе Бердске

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в связи с устойчивостью положительных среднесуточных температур наружного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить 24.04.2020 отопительный период 2019/2020 года в городе Бердске.

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг» (Воспанчук В.В.), общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания-1» (Блинов А.В.), общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (Паукштис К.Е.), индивидуальному предпринимателю Голубеву В.А. произвести необходимые мероприятия по переводу источников тепловой энергии (котельных) на летний режим работы с 24.04.2020.

3. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций, управляющих компаний, организаций, обслуживающих жилищный фонд, председателям товариществ собственников жилья, жилищным и строительным кооперативам, руководителям хозрасчетных и бюджетных организаций обеспечить оперативное переключение центральных и индивидуальных тепловых пунктов по прекращению подачи тепловой энергии в систему отопления и обеспечить режим горячего водоснабжения.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города для предотвращения опорожнения систем отопления обеспечить надежное отключение внутренних систем отопления зданий на тепловых узлах.

5. Рекомендовать руководителям тепло — и водоснабжающих организаций осуществлять гарантированное обеспечение всех объектов города горячим и холодным водоснабжением должного качества и объема в соответствии с условиями договоров на поставку ресурсов и требованиями санитарных норм.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.

Глава города Бердска Е.А.Шестернин

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От редакции

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Аноним, 23 апреля 2020 22:29
Обнаглевшие власти, не лумабщие о своём народе!

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