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Отобрали истерзанного 6-летнего сына у матери-садистки в Новороссийске. Мальчик не умеет говорить и есть ложкой

21:00 23.04.2020 Фото: НТВ
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О мальчике узнали случайно, когда в квартире случился потоп и затопили соседей снизу. Ребенок боялся людей, на его теле не было места от следов побоев. Следствию предстоит разобраться, почему они не интересовались судьбой выпускницы детского дома.

Отобрали истерзанного 6 летнего сына у матери садистки в Новороссийске. Мальчик не умеет говорить и есть ложкой
Беспомощного и избитого мальчика нашли в квартире обычного дома. Мать чувствует себя прекрасно

Жительнице Новороссийска предъявили обвинение в истязании 6-летнего сына. 33-летнюю мать-садистку отправили под домашний арест, а мальчика — на реабилитацию в центр для несовершеннолетних. Еще совсем недавно ребенок жил в нечеловеческих условиях. К 6 годам он не умеет говорить, держать ложку и кружку. Беспомощного и избитого мальчика нашли в квартире обычного дома.

Домашний арест для матери-садистки многим показался слишком гуманной мерой, учитывая жестокость преступления. Валентина Гусейнова на первом же допросе сама призналась, что за малейшее непослушание систематически избивала маленького сына кулаками.

Если бы не случайный потоп, никто, возможно, и не узнал бы, в каких условиях приходилось жить 6-летнему Жене. Соседи, которые поднялись в квартиру, нашли его среди разбросанных вещей. По словам очевидцев, мальчик не говорил и боялся людей, на его теле не было места от следов побоев. Мать находилась рядом и даже и не искала оправданий. Она не придумала ничего лучше, кроме как просто покинуть собственную квартиру до приезда полиции.

О том, что у одинокой женщины есть сын, многие в подъезде даже не догадывались. Мать, как правило, маленького Женю запирала дома.

Соседка: «Я забрала ребенка, чтобы убрать его от этого ужаса, чтобы он не боялся, успокоился. Ребенок голодный, мы его накормили. Ложку он сам не держал, кружку тоже взять не мог».

Квартира в новостройке 33-летней Валентине досталась от государства, потому что она — сирота. Женщина в разводе. Соседи вспоминают, что она выглядела всегда прилично, была довольно вежливой. Правда, после недавнего ухода сожителя ее поведения стало резко меняться.

Соседка: «Когда получила эту квартиру, я с ней общалась. Но в последний год я с ней не общалась, потому что у нее разговоры были ужасные. Ну, крыша едет у человека, она всякие вещи говорила про секс, про еще что-нибудь. Про ребенка я спрашивала, она говорила, что он спит или еще что-нибудь».

Такую семью должны были курировать органы социальной опеки. Следствию предстоит разобраться, почему они не интересовались судьбой выпускницы детского дома.

Сейчас с 6-летним Женей работают психологи. Из больницы Новороссийска его отправили в реабилитационный центр. Мальчику предстоит научиться простым вещам — говорить, держать ложку и не бояться окружающих. Что касается горе-матери, то обвинение ей уже предъявлено. Следователи возбудили уголовное дело об истязании ребенка, передает НТВ.

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