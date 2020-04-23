Относиться к любому ОРВИ как к коронавирусу попросил губернатор Травников жителей Новосибирской области. И Бердска

«При малейших признаках заболевания оставайтесь дома, предупредите своих работодателей, не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом!», обратился глава региона. Сухой кашель и температура – появляются уже в ходе развития заболевания COVID-19.

Губернатор Андрей Травников призвал новосибирцев оставаться дома при первых признаках ОРВИ

«Уважаемые новосибирцы! Прошу вас очень внимательно относиться к своему здоровью! Понимаю, что сибиряки – люди крепкие. Мы все привыкли переносить легкое недомогание на ногах. Но только не в этот период! При малейших признаках заболевания оставайтесь дома, предупредите своих работодателей, не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом! Прошу вас, относитесь к любому ОРВИ как к потенциальному коронавирусу! Вам сделают тест на выявление инфекции, установят медицинское наблюдение. Скорее всего, результаты теста будут отрицательными, все обойдется! Но, тем не менее, осторожность не помешает!», — обратился к жителям Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 23 апреля.

Напомним, что, по заявлению медиков, характерные признаки коронавируса – сухой кашель и температура – появляются уже в ходе развития заболевания COVID-19. А начинаться оно может с насморка или боли в горле с симптомов, свойственных также традиционным ОРВИ.

Ранее, 13 апреля, Губернатор поручил усилить работу по выявлению и лечению ОРВИ. Руководителям организаций была поставлена задача проводить ежедневную термометрию сотрудников, опрос о состоянии здоровья, при выявлении работников, которые чувствуют недомогание, немедленно отстранять их от работы, информировать об этом руководителей центральных городских и районных больниц.