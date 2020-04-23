23.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Относиться к любому ОРВИ как к коронавирусу попросил губернатор Травников жителей Новосибирской области. И Бердска

21:13 23.04.2020 Фото: Nso.ru
1 0

«При малейших признаках заболевания оставайтесь дома, предупредите своих работодателей, не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом!», обратился глава региона. Сухой кашель и температура – появляются уже в ходе развития заболевания COVID-19.

Относиться к любому ОРВИ как к коронавирусу попросил губернатор Травников жителей Новосибирской области. И Бердска
Губернатор Андрей Травников призвал новосибирцев оставаться дома при первых признаках ОРВИ
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Относиться к любому ОРВИ как к коронавирусу попросил губернатор Травников жителей Новосибирской области. И Бердска

Для зараженных COVID-19 по поручению Путина откроют 2200 койко-мест в Новосибирской областиОтноситься к любому ОРВИ как к коронавирусу попросил губернатор Травников жителей Новосибирской области. И БердскаЕщё 813 новостей

«Уважаемые новосибирцы! Прошу вас очень внимательно относиться к своему здоровью! Понимаю, что сибиряки – люди крепкие. Мы все привыкли переносить легкое недомогание на ногах. Но только не в этот период! При малейших признаках заболевания оставайтесь дома, предупредите своих работодателей, не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом! Прошу вас, относитесь к любому ОРВИ как к потенциальному коронавирусу! Вам сделают тест на выявление инфекции, установят медицинское наблюдение. Скорее всего, результаты теста будут отрицательными, все обойдется! Но, тем не менее, осторожность не помешает!», — обратился к жителям Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 23 апреля.

Напомним, что, по заявлению медиков, характерные признаки коронавируса – сухой кашель и температура – появляются уже в ходе развития заболевания COVID-19. А начинаться оно может с насморка или боли в горле с симптомов, свойственных также традиционным ОРВИ.

Ранее, 13 апреля, Губернатор поручил усилить работу по выявлению и лечению ОРВИ. Руководителям организаций была поставлена задача проводить ежедневную термометрию сотрудников, опрос о состоянии здоровья, при выявлении работников, которые чувствуют недомогание, немедленно отстранять их от работы, информировать об этом руководителей центральных городских и районных больниц.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы себя чувствуете?

Аноним, 23 апреля 2020 22:09
Неправильная формулировка. Нужно относиться к этому новому гриппу как к ОРВИ. Теперь правильно.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Горбачев: Сорвали перестройку путчисты ГКЧП в 1991 году
22:22 23-04-2020
Горбачев: Сорвали перестройку путчисты ГКЧП в 1991 году
Впервые в России выпускать шипучий парацетамол начали в Новосибирске
22:10 23-04-2020
Впервые в России выпускать шипучий парацетамол начали в Новосибирске
Не пускают покупателей без масок в продуктовые магазины сети Globus в Подмосковье
22:03 23-04-2020
Не пускают покупателей без масок в продуктовые магазины сети Globus в Подмосковье
Бердск"Никто никуда не вылетел": Опроверг отмену ремонта дорог нацпроекту БКД на 105 млн рублей мэр Бердска 7
21:50 23-04-2020
"Взрыв эпидемии" предсказали врачи из-за сокрытия коронавируса у медиков: они заражаются десятками
21:44 23-04-2020
Для зараженных COVID-19 по поручению Путина откроют 2200 койко-мест в Новосибирской области
21:34 23-04-2020
Для зараженных COVID-19 по поручению Путина откроют 2200 койко-мест в Новосибирской области
БердскСухие пайки выдадут школьникам из-за коронавируса в Бердске. Какие, скажут 24 апреля 8
21:28 23-04-2020
Сухие пайки выдадут школьникам из-за коронавируса в Бердске. Какие, скажут 24 апреля
Иск против ограничений из-за коронавируса подали 20 жителей Петербурга. Или вводите ЧС в России 2
21:21 23-04-2020
Иск против ограничений из-за коронавируса подали 20 жителей Петербурга. Или вводите ЧС в России
БердскКакие реки разлились 23 апреля в Сибири? Река Бердь тоже
21:20 23-04-2020
Какие реки разлились 23 апреля в Сибири? Река Бердь тоже
Относиться к любому ОРВИ как к коронавирусу попросил губернатор Травников жителей Новосибирской области. И Бердска 1
21:13 23-04-2020
Относиться к любому ОРВИ как к коронавирусу попросил губернатор Травников жителей Новосибирской области. И Бердска