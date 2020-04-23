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Впервые в России выпускать шипучий парацетамол начали в Новосибирске

22:10 23.04.2020 Фото: pexels.com
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Преимущество растворимого парацетамола — в скорости достижения эффекта. При коронавирусе потребность в препарате возросла многократно.

Впервые в России выпускать шипучий парацетамол начали в Новосибирске
Теперь привычные таблетки стали жидкими

На новосибирском фармпроизводстве запущена новая лекарственная форма парацетамола, аналогов которой еще нет в России.

Специальная технология для прессования шипучего парацетамола была разработана с нуля. Компания «ПФК Обновление» – единственное российское производство, которое смогло освоить данную методику, сообщили в пресс-службе фармпроизводителя.

«Преимущество растворимого парацетамола в скорости достижения эффекта. Данная лекарственная форма принимается в жидком виде, соответственно, лекарственное вещество всасывается быстрее и его максимальная концентрация может достигаться уже на 10 минуте от момента приема. Новую технологию мы доработали буквально в прошлом месяце. И она нам дает не просто более качественную таблетку, с ее помощью мы увеличиваем производительность. Мы не прекращали и не планируем прекращать выпуск ни одного препарата, включая тот же парацетамол, который сейчас на слуху», – прокомментировал генеральный директор «ПФК Обновление» Владлен Калустов.

Глава компании добавил, что ежемесячная потребность парацетамола в РФ составляет около 5 млн упаковок, а пиковая потребность в марте достигла трехкратных значений на фоне пандемии коронавирусной инфекции. С начала года компанией было реализовано более 5,5 млн упаковок данного препарата, то есть каждая 3 упаковка в стране — на 40% больше, чем год назад.

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