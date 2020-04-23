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Горбачев: Сорвали перестройку путчисты ГКЧП в 1991 году

22:22 23.04.2020 Фото: Википедии
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23 апреля исполняется 35 лет со дня апрельского пленума ЦК КПСС, который принято считать датой начала перестройки.

Горбачев: Сорвали перестройку путчисты ГКЧП в 1991 году
Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.

В четверг исполняется 35 лет со дня апрельского пленума ЦК КПСС, который принято считать датой начала перестройки. Горбачева нередко называют «отцом перестройки», он стал генеральным секретарем ЦК незадолго до того пленума.

«Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну. Но это ни в коем случае не перечеркивает значение перестройки», — уверен Горбачев.

В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Эта дата вошла в историю государства как августовский путч, когда состоялась попытка отстранить Горбачева от поста президента и поменять проводимый им курс.

Несколько десятков танков в те дни вплотную приблизились к Дому Верховного совета и правительства РСФСР на Краснопресненской набережной (Белому дому). Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Ельцин подписал указы, в которых создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту России.

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