Бессмертныйполкдомабердск: «Бессмертный полк» идет по Бердску. В 2020 году — онлайн

Ваш подвиг — бессмертен. Мы в вечном долгу. Светлая память тем, кто погиб и кто ушел после. Честь и низкий поклон всем, кто помнит ту страшную войну. Бессмертный полк каждую минуту проходит по миру… Встань и ты со своим героем.
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Родилась 15 мая 1919 года
Во время ВОВ ухаживала за ранеными в военном госпитале в Новосибирске.
Вырастила семерых детей и 13 внуков. Умерла на 92 году жизни.
Зубарев Дмитрий Фёдорович
Жил и призывался в армию с Верхошижемского района
Чутченко Сергей Никитович, сержант
Воевал с первых дней войны на прибалтийском фронте. Жил до войны в Семипалатинская область
Я хочу пройти в " Бессмертном Полку" вместе со своим папой Татариновым Михаилом Алексеевичем и его братьями Александром Алексеевичем и Алексеем Алексеевичем! Осенью 1941 года ушли на фронт. Закончили войну в Берлине, а один в Кенигсберге. Все трое вернулись домой. Имеют множество наград: медали и ордена.
Татаринов Лаврентий Иллрарионович, подполковник,участник Великой Отечественной войны, вывел личный состав полка из окружения с Боевым Знаменем части, награжден орденами и медалями , участвовал в ликвидации бандеровцев.
Афанасьев Георгий Иаксимович,капитан,ВДВ,3Украинский фронт,медали: «За взятие Вены», «Победу над Германией», орден «Отечественной войны», орден «Трудового Красного Знамени»,участник Парада Победы 1945 году.
Зотов Тихон Емельянович 1922г. рождения.Воевал на Ленинградском фронте стрелком-радистом.Дважды был ранен. Окончание войны встретил г.Кенигсберге.Домой вернулся в 1947 г.
Глазков Василий Иванович призвался в армию в 1941 г. и принимал участие в боевых действиях 22 июня 1941 г. на Украине, дошел до Берлина , вернулся с фронта в 1947 г., т.к . по возвращению с фронта части советской армии шли через Польшу и приходилось вступать в бой с остатками гитлеровской армии
Ларцев Николай Иванович призвался в армию в 1942 г. в Ташкенте, при форсировании Днепра получил серьезное ранение и вернулся с фронта в 1944г., до окончания войны трудился в тылу
Зотов Тихон Емельянович 1922 г. рождения. Воевал на Ленинградском фронте стрелком-радистом. Дважды был ранен. Окончание войны встретил г.Кенигсберге. Домой вернулся в 1947 г.
Зотова Нина Федоровна 1924 г.рождения. Во время войны работала на Харьковском заводе в г.Бердске.
О своем герое рассказал Михаил Татаринов:
Мой прадедушка Татаринов Михаил Алексеевич прошёл Великую отечественную войну от Москвы через Белоруссию, Польшу до Берлина. Во время бомбёжки немецкой авиацией получил осколочные ранения. Он прокладывал кабельно-шестовую связь, а после ранения был в батальоне связи автослесарем.
Мой прадед получил медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», за «Взятие Берлина»; орден «Отечественной войны» и орден «Красной Звезды».
25 июня 1941 года был призван по мобилизации Кагановичевским РВК г. Новосибирска. Воевал на Волховском фронте. В январе 1942 в составе1248 стрелкового полка 376 стрелковый дивизии был ранен. С 19.01 по 28.02.42 эвакуационный госпиталь № 3738 в г. Череповец (Вологодская область). Воюя в составе 58 отдельной стрелковой бригаде 16.04.42 г., был снова тяжело ранен. 3520 эвакуационный госпиталь (Калачинск, Омская область). В августе 1942 года был комиссован, получил 3-ю группу инвалидности. С июня 1944 года снова воевал телефонистом в 915 отдельном батальоне связи 306 стрелковой дивизии. Был легко ранен, но в госпиталь не обращался. Победу встретил в рядах 306 сд у города Кандава Латвийской ССР. Награжден орденом «Отечественной войны I степени«, орденом «Красной Звезды», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг и многими юбилейными медалями.
Сыновья Геннадий и Анатолий Сметанниковы.
Романцов Фёдор Макарович 10.04.1917 – 09.11.1988 г.
Участник Великой Отечественной Войны, связист, награжден орденом Красной Звезды
Копытов Василий Иванович родился в 1918 году в с. Бадай Усольского района Иркутской области. Призван в армию до войны. Окончил танковую школу в Новоградволынском. Война застала на должности механика-водителя. Погиб в 1943 году в звании старшина. В одном из боев подбили семь немецких танков.
Героя прислала внучка Ирина Толстых в девичестве Копытова.
В «Бессмертный полк» со своим дедушкой встала Наталья Некрасова:
— Рядовой Каюдин Михаил Афанасьевич призван на военную службу в 1942 году из села Каменка Воронежской области, служил в пехоте, участвовал в освобождении Киева, после тяжелого ранения занимался доставкой медикаментов в действующие военные части. После войны закончил 1-й медуниверситет в Москве, работал провизором. Дедушка не любил говорить о войне, праздник Победы считал самым главным из всех. Я запомнила его как очень доброго и трудолюбивого, всегда буду его помнить и буду гордиться им. Рядовой Каюдин награжден Медалью за отвагу, Медалью за освобождение Киева.
Этот год – год 75-летия Победы. И редакция приглашает полк на «страницы» сайта www.kurer-sreda.ru
С момента поступления первой фотографии – мы начнем формировать Бессмертный полк онлайн на нашем и уже давно вашем ресурсе.
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Как можно прислать фото своего героя?
На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск
На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10
Принести в редакцию: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, с 9.00 до 18.00, кроме выходных.
В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте – в предлагаемые новости или сообщения.
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В офисах Микронет по адресам: Лунная 14, Лелюха 13 и Ленина 89/15 (Вега) или через онлайн-заказ на micronet.ru,
фотоателье Константина Котова, ул. Ленина, 83 (вход в маг. «Ленинский»), тел. 8-961-874-48-95, www.kotovkfoto.ru.
Что присылать: фотографию – не менее 1200 на 600 пикселей, ФИО, звание, пару предложений о вашем герое.
Но при этом сейчас даже службы в церквях онлайн.
Но при этом сейчас даже службы в церквях онлайн.