Кровавая пятница: Обвинил в поножовщине депутата-единоросса Михаила Овсепяна из Бердска и его сына HR-специалист из Академгородка

Три удара ножом повредили желудок Максиму Борщеву

Сегодня, 22 апреля, HR и IT-специалист из Академгородка Максим Борщев опубликовал пост в Facebook с рассказом о происшествии в ночь с пятницы на субботу 29 марта. Именно в этот день с Максимом случилась беда.

— Мне нанесли несколько ножевых ранений в живот. Думаю, пришло время рассказать что же на самом деле произошло и как все было. Приготовьтесь слушать историю о том, как меня едва не убили депутат «Единой России» и его сын, — написал мужчина.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Максим сообщил, что дал развернутые показания для следствия по этому делу. Но обо всем по порядку.

События 29 марта

Новосибирский Академгородок. 29 марта вечером Максим был в гостях у друзей. Засиделись, но особо не шумели, говорит житель Академгородка. Во втором часу ночи внезапно друзья услышали грохот — по входной двери кто-то бил руками или ногами. Посмотрев в дверной глазок, Максим увидел соседа из квартиры снизу, который тут же начал спускаться в свою квартиру.

— Я надел куртку, через пару минут спустился вниз и стал звонить и стучать в его дверь, надеясь выяснить причины такого поведения. Я был безоружен и в квартиру соседей не заходил и, тем более, не проникал (важно в дальнейшем). Намерения заходить в квартиру соседей и совершать в отношении них какие-либо действия у меня у меня не было, я лишь хотел с ними поговорить по поводу такого поведения их стороны, — акцентирует Максим.

Дверь в квартиру открылась наружу, и, по словам Максима, на него из квартиры вылетел сосед, а затем его сын.

— Они вдвоем напали на меня, оттеснили на лестничную клетку, после чего старший ударил кулаком в голову и, с целью оказания помощи сыну, стал удерживать меня за одежду и за руки, а младший в этот момент нанес мне три удара ножом в живот. Тут появились мои друзья, которые, возможно, не дали случиться более страшному, и унесли меня в квартиру. После этого мне вызвали скорую, откуда меня срочно увезли в ЦКБ Новосибирского Академгородка, где экстренно прооперировали. Нож повредил желудок, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Я потерял много крови и много времени провел в больнице, — рассказал Борщев.

Сегодня он находится дома. Восстанавливается. Но это весьма длительный процесс, который займет месяцы. Последствия ранения тоже пока непредсказуемы.

— Я их не знал, не знал, кто эти люди. Конфликтов у меня с ними не было. Причины такого поведения, закончившиеся нападением, мне непонятны. Могу только предполагать, что данным людям что-то не понравилось, возможно им показалось, что было шумно, хотя этого не было, но это не важно: я считаю, что вооруженное нападение с ножом на человека оправдывать нельзя ни при каких обстоятельствах. Если им показалось, что было шумно, можно было вызвать наряд полиции. Но об этом сообщений в полицию никаких не поступало, — уверен Максим.

Уголовное дело

По сведениям Максима Борщева, в отношении сына Михаила Овсепяна, депутата совета депутатов Бердска от партии «Единая Россия» Нового поселка Овсепа Овсепяна возбудили уголовное дело 29 марта и к нему же применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент он находится в СИЗО.

По словам Борщева, Овсепяна подозревают по ч. 2 ст. 111 УК РФ (нанесение тяжких телесных повреждений) и ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сам же Михаил Овсепович сейчас находится на свободе.

Следствие вели

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Дмитрий Чечулин сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что по факту проникновения в чужое жилище следственный комитет проводит проверку.

— Расследованием уголовного дела по данному факту должен заниматься МВД. В нашей компетенции проверка по факту незаконного проникновения в жилище, — сообщил Дмитрий Чечулин «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 апреля.

В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении сына депутата Овсепа Овсепяна.

Версия семьи Овсепян

Адвокат семьи Овсепян Игорь Штанг в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» заявил: в отношении Михаила Овсепяна уголовное дело не возбуждено. В настоящее время в отношении Овсепа Овсепяна, сына депутата Бердска, в следственном отделе МВД №10 Советского района Новосибирска расследуется уголовное дело, которое было возбуждено по факту причинения тяжкого вреда здоровью 29 марта.

— В рамках этого уголовного дела я осуществляю защиту сына Михаила Овсеповича, которому на сегодняшний день предъявлено обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ. Он задержан, находится под стражей в настоящее время. Ситуация там развивалась следующим образом: соседи семьи Овсепян, которые проживали этажом выше в 1.30 ночи шумно себя вели. На поступившее замечание от семьи Овсепян, в виде того, что глава семьи поднялся и постучал в дверь, сделал замечание. Но соседи ему не открыли дверь, на замечание никак не отреагировали. Спустя непродолжительное время Борщев, который не являлся жителем этой квартиры, спустился и находясь в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно начал выбивать дверь в квартире семьи Овсепян. Когда Михаил Овсепович открыл дверь, Борщов вломился в их жилище и напал на главу семейства. Начал наносить множественные удары. У них началась борьба, и в ходе этой борьбы сын, естественно, пришел на помощь своему отцу и оказал ему сопротивление. Они вытолкали его на лестничную площадку, которую Борщов покинул самостоятельно, — рассказал Игорь Владимирович сегодня, 22 апреля.

Кроме того, 29 марта депутат Бердска Михаил Овсепян подал заявление в органы следственного комитета по факту незаконного проникновения в его жилище. Однако уголовное дело не возбуждается. И это странно, по мнению адвоката и его доверителей.

— Первое дело было возбуждено в считанные часы. Спустя пять часов после инцидента, в 7 утра. Мы со своей стороны незамедлительно зафиксировали все повреждения, обратились в органы следственного комитета, но сегодня уже 22 апреля, прошло 24 дня и до сих пор по данному факту длится проверка. Уголовное дело не возбуждается, хотя все признаки этого есть. Потерпевшему Борщеву в рамках первого уголовного дела был причинен вред, но это не исключает преступности его деяний в том числе. Почему-то сейчас это умалчивается. Как и то, что Борщев находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он по сути заявился в жилище к семье, которая тихо-мирно спала, а он даже не является жильцом этого дома. Это тоже характеризует ситуацию с внешней стороны, — уверен адвокат.

Стоит отметить, что защита семьи Овсепян еще не видела заключение судебно-медицинской экспертизы, поэтому говорить о характере степени тяжести телесных повреждения, Игорь Владимирович говорить не может. Задержанный Овсеп Овсепян по факту причинения ножевого ранения Борщеву показаний не дает.

Сын депутата Михаила Овсепяна будет находиться под арестом еще месяц — до 29 мая.

Чего хочет Максим Борщев и семья Овсепян

— Овсепяны заявили на меня, якобы я покушался на них и пытался проникнуть в их жилище. Официально заявляю, что намерений проникнуть не было. Я был безоружен. Причинить вред им не собирался. Люди должны понести строгое наказание в соответствии с законом. Я очень хочу, чтобы они ответили за содеянное перед судом и в итоге понесли заслуженное наказание. Я не боюсь какого-либо давления на меня: как ни странно, но когда ты едва не погиб, ты внезапно перестаешь бояться. Совсем, — резюмировал Максим Борщев.

Сегодня он добивается того, чтобы привлечь и депутата Бердска к уголовной ответственности. В свою очередь семья Овсепян требует привлечь к уголовной ответственности Максима Борщова за незаконное проникновение в жилище.

— Моя позиция и моего доверителя, что в этой ситуации могло иметь место превышение пределов необходимой обороны. В этой части мы не отказываемся. Но никак не умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, то в чем обвиняют сегодня сына Михаила Овсеповича, — заявил адвокат Игорь Штанг сегодня, 22 апреля.