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Кровавая пятница: Обвинил в поножовщине депутата-единоросса Михаила Овсепяна из Бердска и его сына HR-специалист из Академгородка

14:28 24.04.2020, Марина Волкова Фото: предоставлены Максимом Борщевым/ Курьер. Среда. Бердск
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На сына депутата возбудили уголовное дело 29 марта. Адвокат семьи Овсепян Игорь Штанг рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что защита добивается второго уголовного дела — в отношении потерпевшего Максима Борщева по факту незаконного проникновения в жилище.

Кровавая пятница: Обвинил в поножовщине депутата единоросса Михаила Овсепяна из Бердска и его сына HR специалист из Академгородка
Три удара ножом повредили желудок Максиму Борщеву

Сегодня, 22 апреля, HR и IT-специалист из Академгородка Максим Борщев опубликовал пост в Facebook с рассказом о происшествии в ночь с пятницы на субботу 29 марта. Именно в этот день с Максимом случилась беда.

— Мне нанесли несколько ножевых ранений в живот. Думаю, пришло время рассказать что же на самом деле произошло и как все было. Приготовьтесь слушать историю о том, как меня едва не убили депутат «Единой России» и его сын, — написал мужчина.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Максим сообщил, что дал развернутые показания для следствия по этому делу. Но обо всем по порядку.

События 29 марта

Новосибирский Академгородок. 29 марта вечером Максим был в гостях у друзей. Засиделись, но особо не шумели, говорит житель Академгородка. Во втором часу ночи внезапно друзья услышали грохот — по входной двери кто-то бил руками или ногами. Посмотрев в дверной глазок, Максим увидел соседа из квартиры снизу, который тут же начал спускаться в свою квартиру.

— Я надел куртку, через пару минут спустился вниз и стал звонить и стучать в его дверь, надеясь выяснить причины такого поведения. Я был безоружен и в квартиру соседей не заходил и, тем более, не проникал (важно в дальнейшем). Намерения заходить в квартиру соседей и совершать в отношении них какие-либо действия у меня у меня не было, я лишь хотел с ними поговорить по поводу такого поведения их стороны, — акцентирует Максим.

Дверь в квартиру открылась наружу, и, по словам Максима, на него из квартиры вылетел сосед, а затем его сын.
— Они вдвоем напали на меня, оттеснили на лестничную клетку, после чего старший ударил кулаком в голову и, с целью оказания помощи сыну, стал удерживать меня за одежду и за руки, а младший в этот момент нанес мне три удара ножом в живот. Тут появились мои друзья, которые, возможно, не дали случиться более страшному, и унесли меня в квартиру. После этого мне вызвали скорую, откуда меня срочно увезли в ЦКБ Новосибирского Академгородка, где экстренно прооперировали. Нож повредил желудок, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Я потерял много крови и много времени провел в больнице, — рассказал Борщев.

Сегодня он находится дома. Восстанавливается. Но это весьма длительный процесс, который займет месяцы. Последствия ранения тоже пока непредсказуемы.

— Я их не знал, не знал, кто эти люди. Конфликтов у меня с ними не было. Причины такого поведения, закончившиеся нападением, мне непонятны. Могу только предполагать, что данным людям что-то не понравилось, возможно им показалось, что было шумно, хотя этого не было, но это не важно: я считаю, что вооруженное нападение с ножом на человека оправдывать нельзя ни при каких обстоятельствах. Если им показалось, что было шумно, можно было вызвать наряд полиции. Но об этом сообщений в полицию никаких не поступало, — уверен Максим.

Уголовное дело

По сведениям Максима Борщева, в отношении сына Михаила Овсепяна, депутата совета депутатов Бердска от партии «Единая Россия» Нового поселка Овсепа Овсепяна возбудили уголовное дело 29 марта и к нему же применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент он находится в СИЗО.

По словам Борщева, Овсепяна подозревают по ч. 2 ст. 111 УК РФ (нанесение тяжких телесных повреждений) и ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сам же Михаил Овсепович сейчас находится на свободе.

Следствие вели

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Дмитрий Чечулин сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что по факту проникновения в чужое жилище следственный комитет проводит проверку.

— Расследованием уголовного дела по данному факту должен заниматься МВД. В нашей компетенции проверка по факту незаконного проникновения в жилище, — сообщил Дмитрий Чечулин «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 апреля.

В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении сына депутата Овсепа Овсепяна.

Версия семьи Овсепян

Адвокат семьи Овсепян Игорь Штанг в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» заявил: в отношении Михаила Овсепяна уголовное дело не возбуждено. В настоящее время в отношении Овсепа Овсепяна, сына депутата Бердска, в следственном отделе МВД №10 Советского района Новосибирска расследуется уголовное дело, которое было возбуждено по факту причинения тяжкого вреда здоровью 29 марта.

— В рамках этого уголовного дела я осуществляю защиту сына Михаила Овсеповича, которому на сегодняшний день предъявлено обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ. Он задержан, находится под стражей в настоящее время. Ситуация там развивалась следующим образом: соседи семьи Овсепян, которые проживали этажом выше в 1.30 ночи шумно себя вели. На поступившее замечание от семьи Овсепян, в виде того, что глава семьи поднялся и постучал в дверь, сделал замечание. Но соседи ему не открыли дверь, на замечание никак не отреагировали. Спустя непродолжительное время Борщев, который не являлся жителем этой квартиры, спустился и находясь в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно начал выбивать дверь в квартире семьи Овсепян. Когда Михаил Овсепович открыл дверь, Борщов вломился в их жилище и напал на главу семейства. Начал наносить множественные удары. У них началась борьба, и в ходе этой борьбы сын, естественно, пришел на помощь своему отцу и оказал ему сопротивление. Они вытолкали его на лестничную площадку, которую Борщов покинул самостоятельно, — рассказал Игорь Владимирович сегодня, 22 апреля.

Кроме того, 29 марта депутат Бердска Михаил Овсепян подал заявление в органы следственного комитета по факту незаконного проникновения в его жилище. Однако уголовное дело не возбуждается. И это странно, по мнению адвоката и его доверителей.

— Первое дело было возбуждено в считанные часы. Спустя пять часов после инцидента, в 7 утра. Мы со своей стороны незамедлительно зафиксировали все повреждения, обратились в органы следственного комитета, но сегодня уже 22 апреля, прошло 24 дня и до сих пор по данному факту длится проверка. Уголовное дело не возбуждается, хотя все признаки этого есть. Потерпевшему Борщеву в рамках первого уголовного дела был причинен вред, но это не исключает преступности его деяний в том числе. Почему-то сейчас это умалчивается. Как и то, что Борщев находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он по сути заявился в жилище к семье, которая тихо-мирно спала, а он даже не является жильцом этого дома. Это тоже характеризует ситуацию с внешней стороны, — уверен адвокат.

Стоит отметить, что защита семьи Овсепян еще не видела заключение судебно-медицинской экспертизы, поэтому говорить о характере степени тяжести телесных повреждения, Игорь Владимирович говорить не может. Задержанный Овсеп Овсепян по факту причинения ножевого ранения Борщеву показаний не дает.

Сын депутата Михаила Овсепяна будет находиться под арестом еще месяц — до 29 мая.

Чего хочет Максим Борщев и семья Овсепян

— Овсепяны заявили на меня, якобы я покушался на них и пытался проникнуть в их жилище. Официально заявляю, что намерений проникнуть не было. Я был безоружен. Причинить вред им не собирался. Люди должны понести строгое наказание в соответствии с законом. Я очень хочу, чтобы они ответили за содеянное перед судом и в итоге понесли заслуженное наказание. Я не боюсь какого-либо давления на меня: как ни странно, но когда ты едва не погиб, ты внезапно перестаешь бояться. Совсем, — резюмировал Максим Борщев.

Сегодня он добивается того, чтобы привлечь и депутата Бердска к уголовной ответственности. В свою очередь семья Овсепян требует привлечь к уголовной ответственности Максима Борщова за незаконное проникновение в жилище.

— Моя позиция и моего доверителя, что в этой ситуации могло иметь место превышение пределов необходимой обороны. В этой части мы не отказываемся. Но никак не умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, то в чем обвиняют сегодня сына Михаила Овсеповича, — заявил адвокат Игорь Штанг сегодня, 22 апреля.

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От редакции

Кто виновен в происшествии?

Аноним, 22 апреля 2020 17:36
Даже милые государственно-домашние звери становятся дикими, если их посадить в клетку.
Аноним, 22 апреля 2020 20:41
Этож в какой клетке, вы заметили этого государственно-домашнего зверя?! В академгородковской? Или причудилось, Вам?
То, что вылезло, это всего лишь естество, то есть настоящая сущность, которая стала достоянием гласности.
Аноним, 22 апреля 2020 17:37
Так вот в чём твоя сила, партия Единая Россия!
Аноним, 22 апреля 2020 20:35
Да ладно! Хорош глумиться. А то вы не знали кто такой Овсепян.
Вы ещё скажите, что остальные депутаты от "Единой России" это не карьеристы, а честные борцы за права горожан! Давайте вместе посмеёмся.
Виктор, 23 апреля 2020 09:47
Бердчане, ну остановитесь...при чем тут ЕР. Знаю Овсепяна лет 40, да ему как и многим другим по...эта ЕР. Что наши депутаты решают в городе? Ремонты школ, дорог, благоустройство, замена ржавых труб...ну где здесь политика? Знаю очень много армян из Нового поселка, все при деле и водку не жрут, уж в этом у них мера есть. То что могут "крутится", так и русских успешных не мало. Да и за много, много лет только раз встречал бердского еврея алкоголика....Что-то видать в генетике есть. В порядочности армян тоже никто не сможет упрекнуть, а то что вспыльчивые....это есть, тем более когда их пытаются "наклонить". Помню как в 90-х, первомайские пытались армянское кафе "Дружба" у моста через Бердь подмять, так ...не буду называть взял ружье и эти первомайские до Речкуновки бежали. Он не стрелял, но желание кому- нибудь дырку сделать показал великое. Жаль, что дошло до ножа, но всю эту ситуацию спровоцировал академовский. УДАЛЕНО
Максим, 23 апреля 2020 10:32
Виктор, я согласен с Вами насчет ЕР. Её упоминание в комментариях к этому инциденту, совсем не к месту. Но проблема в том, люди перестали верить в честное правосудие, и априори считают, что в судебном споре между "успешным" и "алкоголиком" решать будут деньги и связи "успешного", а не показания "алкоголика". Поэтому не стоит надеяться, что "простые и неуспешные" люди, коих тут большинство, воспримут Ваш посыл с пониманием.
И вот тут уже настает момент политический, потому что плесень сгнившей судебной системы государство не уничтожает, а старательно поддерживает в текущем состоянии.
P.S. Термины "успешный" и "алкоголик" взяты чисто из Вашего комментария, для примера, без намерения кого-то кем-то обозвать... Ни на чью сторону конфликта не встаю, ибо свечку в том подъезде не держал.
Виктор, 23 апреля 2020 16:57
Максим полностью согласен с Вашим мнением, особенно на счет судов. 26 дней назад на эту тему я дал такой комментарий "суды это порождение власти, а не абстрактного времени. Суды напрямую зависят от власти, какая власть такие и суды. Справедливого суда в России нет". В этой статье автор пытались оправдать "деятельность" судов особенностями времени, поэтому я и написал, что не надо ссылаться на абстрактное время, суды должны руководствоваться только ЗАКОНОМ. Насчет Овсепянов не надо преувеличивать их влияние на правосудие. Даже после вынесения решения первой инстанции, кто-то останется недоволен и все пойдет по кругу, через все кассации и апелляции....Не тот уровень чтобы закон раком ставить, вряд ли кто рискнет. Можно и позже все решить( даже проще) по УДО и т.п. Я хочу высказать свое мнение как простой человек, что бы я сделал если бы на "моей голове" плясали до полуночи, а потом еще пришли бы разбираться почему я пытался постучать в их притон и попросить угомониться. Еще раз нож это....., а так причина конфликта- удалено
Академ, 23 апреля 2020 20:27
Виктор.да не было шума...было планомерное давление на соседей сверху, чтобы они продали Овсепяну квартиру....сколько уже говорить.а вот зачем вашему депутату квартира в 2 уровня в Акдемгородке в профессорском доме, это вопрос....он вообще, в курсе сколько сроков академик Мкртчан был председателем СО РАН?
+1, 22 апреля 2020 17:39
А что Штанг наработался в СК ? В адвокаты пошел))
Он то знает как дело развалить, т.к. старший следователь был
Жители города, 22 апреля 2020 18:03
На деньги пошел!
Аноним, 22 апреля 2020 18:35
— Моя позиция и моего доверителя, что в этой ситуации могло иметь место превышение пределов необходимой обороны. Но никак не умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, то в чем обвиняют сегодня сына Михаила Овсеповича, — заявил адвокат Игорь Штанг )))
Это когда они выбежали в подъезд, заранее вооружившись ножом против безоружного с целью умышленного нанесения колото-резаных ран потерпевшему, называется превышением пределов необходимой обороны?
А что, так можно всем защищаться?
Примерно, как - Покончил жизнь самоубийством тремя выстрелами в голову.
Аноним, 22 апреля 2020 18:46
Щас самооборону за уши начнут притягивать, подключат свой едирасовский административный ресурс. Но 111 УК серьезная статья, да и потерпевший не намерен отступать. Удачи тебе, Максим! Защита своих прав в нашей стране тяжкая ноша.
Аноним, 22 апреля 2020 17:40
Сейчас надо по-быстрому достать справку с диагнозом коронавирус - тогда точно оправдают.
Аноним, 22 апреля 2020 17:40
Описанное не проливает ясности на события,но брать нож и наносить одному из двух защищавшихся удары ножом в живот,при том,что жертва изрядно навеселе,это конечно преступление,но,полагаю,что колесо уже закрутилось и не малые средства и связи к разрешению этого дела подключены.
Аноним, 22 апреля 2020 18:06
ЕР решает тот вопрос просто, исключает из партии.
Аноним, 22 апреля 2020 18:39
Нет, не врите, она не исключает из партии, а приостанавливает членство в партии до окончания судебного разбирательства.
Посмотрим, как скоро это произойдет, в чем есть сомнения, потому что потерпевший, даже при наличии свидетелей с его стороны, не сможет доказать, что старший Овсепян бил его по голове.
Аноним, 22 апреля 2020 19:29
У него травма посерьезней чем ушиб головы.
Аноним, 22 апреля 2020 20:51
"Аноним, 22 апреля 2020 18:06
ЕР решает тот вопрос просто, исключает из партии"
Тут всё от региона зависит.
Ежели есть конкурент от той же партии, тот конечно, утопит "отщепенца".
А у нас в НСО, всё тишь, гладь, да божья благодать! Или, вы не в курсе, кому коттеджи на Чайке принадлежат? И кто в связи с этим проблем не имеет уже долгие годы?
Аноним, 22 апреля 2020 21:56
Задолбали вы этой Чайкой.
Стоит, воняет, никого не трогает, никаких там пьянок с соседьми, только Узбеки что то там делают.
Аноним, 22 апреля 2020 22:16
И чем тебя задолбали? Тем, что жители не могут свободно пройти вдоль берега водохранилища в районе залива "Чайка"? Как насчёт водоохранной зоны? Не слышал?
Одно меня в плане "Чайки" устраивает. Стоит она посреди старого бердского кладбища. И жители замечательные, и соседи у них достойные.
Аноним, 22 апреля 2020 17:47
одни возомнили себя небожителями.Что такое проникновение в жилище.Мне кажется,что это не так.Они сами открыли дверь,сами присутствовали в этом жилище.Проще было вызват полицию,тем более к ним бы приехали.А так вывод напрашивается,что данные товарищи сами были в состоянии нестояния
Аноним, 22 апреля 2020 22:03
Никто там себя небожителями не воображал. Просто этот "модный блогер" в очередной раз напился до чёртиков, и решил продемонстрировать своё "крутое я".
Получил по соплям. Да ещё и нож в пузо.
Нож в живот, конечно лишний. Но в заварухе чего только не случается. Урок будет "блохеру" на всю жизнь. Жаль, что такойтжестокий
Аноним, 22 апреля 2020 17:48
НВР: овсепяны конечно.
Аноним, 22 апреля 2020 17:56
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
Виктор, 22 апреля 2020 17:58
комментаторы, а если бы в Вашу квартиру ночью ввалилась пьяная рожа. Эта удалено считает, что он получил ни за что? Конечно ножом это перебор, но на месте Михаила любой бы отоварил тем, что попалось под руку. Лучше бы табуретом по голове, может что-то на утро этот отморозок и понял. Частное жилище, удалено, что не понятно. Сколько уже случаев когда люди не выдерживают ночных плясок и решают вопросы как получается по обстановке. Это все решается быстро и если ты мужик, то не будешь прятаться за дверью и звонить в полицию, типа спасите я дрыщ, не могу защитить свою семью. Причем здесь ЕР?
Аноним, 22 апреля 2020 18:43
По мнению Виктора, панацеей от пьяных рож соседей могут служить топор, вилы, бита или на худой конец - нож.
При чем здесь ЕР?
Из старого анекдота: При том, что эти люди запрещают нам ковыряться в носу.
Аноним, 22 апреля 2020 19:34
Овсепян первый вваливался.
Аноним, 22 апреля 2020 19:37
Мужик в такой ситуации конечно может начать решать вопрос силовым способом. Но хвататься за нож против безоружного - это скорее бабская истерика. Это не мужик.
Аноним, 22 апреля 2020 18:39
Как было все на самом деле установит следствие.
Аноним, 22 апреля 2020 18:50
Ага, установит. )))
Можно понять уже по первым выкладкам, что у потерпевшего адвоката нет и всё это криминальное шоу будет транслировать в КСБ адвокат.))
Осталось только следователям СК взять подписку с потерпевшего и его возможного адвоката о неразглашении материалов дела, как они это провернули с Потаповым, чтобы защитник обвиняемого, прокурор и следователь пели в одну дуду по одним нотам с оркестром подпевал из партии власти))
Аноним, 22 апреля 2020 19:37
Группавуха ничем следствие с адвокатом не помогут.
Аноним, 22 апреля 2020 20:12
Какая это групповуха, если подельника даже не арестовали?
Академ, 22 апреля 2020 18:51
вот ссылка на пост Максима Борщева и там много дополнительной инфы
https://www.facebook.com/bormaxi/posts/2617125995189732
Аноним, 22 апреля 2020 18:56
НВР:
Овсепяны, конечно! По их показаниям они вытолкали парня на лестницу, после чего последний ретировался, и ушел самостоятельно. Серьезно? А по дороге, наверно на нож упал, и живот себе до желудка пропорол? Для меня, сам факт членства в Единой России о многом говорит. Буду рада, если они получат по заслугам.
Аноним, 22 апреля 2020 19:10
Вот они представители партии власти во всей красе
Аноним, 22 апреля 2020 19:12
Нечего лезть к уважаемому депутату!
Гость, 24 апреля 2020 09:46
Рафик неУниовны! Он сам своим пешком пришОл. Скрипач начал ему вот так ув глаза смАтрЭть! Рафик ножЫк спрятал, глаза Апустил, гАвАрЫт скрипачу: НЭ хАчу на тЭбя вапшЭ смАтрЭть...
Аноним, 22 апреля 2020 19:18
Лучший способ защиты - это нападение.
Представьте на месте обвиняемого полицейского, готового стрелять в кого угодно, при первом сомнении, по новому, пока еще непринятому закону.
И на чьей стороне будет суд?
А теперь представьте, что в вашу квартиру ломятся пьяные Овсепяны, а вы их ножичком пыряете.
На чьей стороне будет суд?
Аноним, 22 апреля 2020 19:31
я живу в этом же подъезде. молодёжь ну очень шумно и вызывающе себя вела ночью. я смотрел сериал, поэтому не вызывал милицию на их шум. парень этот реально был пьян и ломился в дверь к депутату (у нас так в подъезде его называют), пинал дверь и орал на весь подъезд. после этого я вызвал милицию. ну а там уже и молодежь пьяная высыпала и когда Борщева порезали тоже милицию вызвала.
Аноним, 22 апреля 2020 20:08
я смотрел сериал, поэтому не вызывал милицию на их шум)))
Значит шум был не такой громкий, раз вы могли при нем смотреть свой любимый сериал?
И еще: Вы смотрели параллльно двумя разными глазами одновременно на сериал и в глазок на пьяного парня, пинающего дверь?
И определитесь уже, вы мужчина или женщина, потому что в конце стоит слово - вызвала.
Аноним, 22 апреля 2020 20:18
Вот-вот, сбор компромата уже начался.
Когда сбор закончится, от потерпевшего останется мокрое место.
Это как в Японии молодое поколение на вопрос о том, кто сбросил атомную бомбу на них в 1945-ом году, либо не знало что ответить, либо указывало на СССР.
Махмуд, 22 апреля 2020 20:28
Странный депутат, живет в Новосибирске, а депутатствует в Бердске. Кстати не так давно сообщали что бывший директор БРЗ Шкулов тоже там, в академгородке умер, вроде даже орденоносец, радетель за наш город. Там что, медом намазано? Понимаю мэр, его назначили, а депутаты не должны быть местными разве?
Смотрящий, 22 апреля 2020 23:11
Махмуду - а к чему вы Шкулова приплели, или вы недавно в Бердске или слишком молодой, Шкулов руководил градообразующим предприятием ПО ВЕГА, при нем радиоэлектроника шагала впереди планеты, многие аппараты были по качеству лучше Японии. Предприятие под его руководством знали все в СССР и даже за пределами. Жил человек в Академгородке, сын его живет в Бердске. Кто вам мешает жить в Боровом или Маяке и работать в Бердске?. Многие директора живут в НСК. другое дело - депутат - он должен жить на территории где он избран, но возьмите Депутатов ГД - они наверное и не знают где то место где они избраны в депутаты. Я не против и не за Овсепяна, а вот за Шкулова обидно - зачем приплетать заслуженного человека в тему , кто где жил.
Академ, 23 апреля 2020 09:26
в общем так....1. вызова в полицию от вас не зафиксировано. 2. то что он депутат у нас в подъезде никто не знал до этого случая. 3. высыпала пьяная молодеж....их там 2е было..Макс и его девушка. и не надо из текста Макса копировать про смотреть сериал. Это они как раз смотрели сериал на ноуте без колонок, когда Овсепян начал им дверь выносить.
Академ, 23 апреля 2020 10:30
и да...у нас в подъезде 6 квартир :) соответственно, получается я знаю кто вы :)
Аноним, 23 апреля 2020 15:29
Для успокоения шумной молодежи, и не только, имеются правоохранительные органы. Что будет, если каждый легковозбудимый житель начнет соседей ножом успокаивать? Или горячие армянские парни решили, что им все позволено?
Аноним, 23 апреля 2020 15:37
Почему из соседей не говорит, что это был не единичный случай, после 22 часов ночи, шумят бесконечно!
Аноним, 24 апреля 2020 00:32
А сериал если не секрет какой смотрели? Рабыня изаура? Ну тогда и милиция тут бессильна. И нквд
Аноним, 22 апреля 2020 19:33
Драку на видео не догадались снять, ни друзья Борщова, ни домочадцы Овсепяна.
Аноним, 23 апреля 2020 01:41
Сняли бы - тут же обвинители в бездуховности молодого поколения плаылазили бы из нор. Мол тут человека убивают, а они всё снимают... Нет бы помочь...

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БердскУже бы сели: Просят сидеть с детьми дома, а не отводить в сад неработающих родителей из-за коронавируса в Бердске 1
14:00 24-04-2020
Уже бы сели: Просят сидеть с детьми дома, а не отводить в сад неработающих родителей из-за коронавируса в Бердске