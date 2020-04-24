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Новости Бердска / Народные новости / Дом

Посоветуйте, пожалуйста, где заказать москитные сетки на окна квартиры?

13:41 24.04.2020
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В рубрику «Сообщи свои новости» написала Яна:
Всем доброго дня! Посоветуйте, пожалуйста, где заказать москитные сетки на окна квартиры?

Посоветуйте, пожалуйста, где заказать москитные сетки на окна квартиры?

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От редакции

Где продают?

Наталья, 23 апреля 2020 13:06
В любой кампании по изготовлению пластиковых окон
Местный, 23 апреля 2020 20:40
8 923 704 9619 Алексей. Компания по изготовлению пластиковых окон. Отличные ребята
Яна, 23 апреля 2020 22:32
Местный, благодарю. Завтра позвоню.
234, 23 апреля 2020 22:50
Колорлон.
Есть три вида:
готовые. размеры ищите.
Полные наборы для изготовления под любой размер (ничего сложного, только лишнее отпилить ножовкой нужно)
Ремкомплект из сетки и жгута для имеющегося каркаса (рублей 150 стоит, или около того)
Яна, 24 апреля 2020 00:01
234, благодарю!

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