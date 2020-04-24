В рубрику «Сообщи свои новости» написала Яна:
Всем доброго дня! Посоветуйте, пожалуйста, где заказать москитные сетки на окна квартиры?
Что скажете?
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Яна:
Всем доброго дня! Посоветуйте, пожалуйста, где заказать москитные сетки на окна квартиры?
От редакции
Где продают?
Есть три вида:
готовые. размеры ищите.
Полные наборы для изготовления под любой размер (ничего сложного, только лишнее отпилить ножовкой нужно)
Ремкомплект из сетки и жгута для имеющегося каркаса (рублей 150 стоит, или около того)