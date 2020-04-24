Засыпал яму со стоячей водой на детской площадке спустя 20 дней после ремонта на ул. Комсомольской КБУ Бердска

Сегодня у нас еще две новые коммунальные в городе, все идет в привычном ритме, рассказал замдиректора КБУ Александр Алексеенко.

Засыпали яму после ремонта на детской площадке на ул. Комсомольской Бердска

Засыпали опасную яму на детской площадке у дома №2В ул. Комсомольской Бердска. Напомним, жители боялись, что дети провалятся в яму. Они обратились в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с вопросом – починят ли поломку коммунальщики во время жесткой самоизоляции. Яма была наполнена водой. Она была огорожена, но часть забора упала в воду.

Заместитель директора Комбината бытовых услуг Бердска Александр Алексеенко рассказвал «Курьер. Среда. Бердск», что сейчас в организации были проблема со щебнем, чтобы закрывать места ремонта. Он уходит на дороги. Не хватало песка, отсева. Не грузло предприятие «ИскитимИзвесть» во время запрета работать в жесткую самоизоляцию промышленным и строительным предприятиям. Сейчас все организации функционируют. Никаких дополнительных средств на ремонт не было выделено, отметил Алексеенко.

— Ремонт проводился в обычном режиме. Сегодня у нас еще две новые коммунальные в городе, все идет в привычном ритме, — сказал Александр Алексеенко 23 апреля.

При этом отметил, что в самоизоляцию все коммунальные службы работают. Также важно отметить, что накануне была закрыта яма на ул. Черемушной. Тоже после ремонта.

Автор видео Алена Романцова