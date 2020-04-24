24.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости

Засыпал яму со стоячей водой на детской площадке спустя 20 дней после ремонта на ул. Комсомольской КБУ Бердска

13:30 24.04.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
0

Сегодня у нас еще две новые коммунальные в городе, все идет в привычном ритме, рассказал замдиректора КБУ Александр Алексеенко.

Засыпал яму со стоячей водой на детской площадке спустя 20 дней после ремонта на ул. Комсомольской КБУ Бердска
Засыпали яму после ремонта на детской площадке на ул. Комсомольской Бердска

Засыпали опасную яму на детской площадке у дома №2В ул. Комсомольской Бердска. Напомним, жители боялись, что дети провалятся в яму. Они обратились в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с вопросом – починят ли поломку коммунальщики во время жесткой самоизоляции. Яма была наполнена водой. Она была огорожена, но часть забора упала в воду.

Заместитель директора Комбината бытовых услуг Бердска Александр Алексеенко рассказвал «Курьер. Среда. Бердск», что сейчас в организации были проблема со щебнем, чтобы закрывать места ремонта. Он уходит на дороги. Не хватало песка, отсева. Не грузло предприятие «ИскитимИзвесть» во время запрета работать в жесткую самоизоляцию промышленным и строительным предприятиям. Сейчас все организации функционируют. Никаких дополнительных средств на ремонт не было выделено, отметил Алексеенко.

— Ремонт проводился в обычном режиме. Сегодня у нас еще две новые коммунальные в городе, все идет в привычном ритме, — сказал Александр Алексеенко 23 апреля.

При этом отметил, что в самоизоляцию все коммунальные службы работают. Также важно отметить, что накануне была закрыта яма на ул. Черемушной. Тоже после ремонта.

Автор видео Алена Романцова

Засыпал яму со стоячей водой на детской площадке спустя 20 дней после ремонта на ул. Комсомольской КБУ Бердска
Засыпал яму со стоячей водой на детской площадке спустя 20 дней после ремонта на ул. Комсомольской КБУ Бердска
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Быстро у нас закрывают ямы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСожрал огонь 50 домов: Полыхает Новосибирская область. Вертолеты Росгвардии тушат пожары
14:45 24-04-2020
Сожрал огонь 50 домов: Полыхает Новосибирская область. Вертолеты Росгвардии тушат пожары
5849 человек заразились коронавирусом за 24 апреля. 68 622 - всего болеют в России
14:41 24-04-2020
5849 человек заразились коронавирусом за 24 апреля. 68 622 - всего болеют в России
Розыск: убил женщину Сергей Федяй. Его ищет полиция. Смотри фото
14:30 24-04-2020
Розыск: убил женщину Сергей Федяй. Его ищет полиция. Смотри фото
БердскКровавая пятница: Возбудят ли дело против раненого в живот HR-специалиста сыном депутата Михаила Овсепяна из Бердска, станет известно 6 мая
14:29 24-04-2020
Кровавая пятница: Возбудят ли дело против раненого в живот HR-специалиста сыном депутата Михаила Овсепяна из Бердска, станет известно 6 мая
БердскКровавая пятница: Обвинил в поножовщине депутата-единоросса Михаила Овсепяна из Бердска и его сына HR-специалист из Академгородка 92
14:28 24-04-2020
Кровавая пятница: Обвинил в поножовщине депутата-единоросса Михаила Овсепяна из Бердска и его сына HR-специалист из Академгородка
День памяти жертв геноцида армян - 24 апреля
14:15 24-04-2020
День памяти жертв геноцида армян - 24 апреля
Какой кот принесет несметное богатство хозяину? Если вычесать котика на полную луну, у хозяина будет много денег
14:09 24-04-2020
Какой кот принесет несметное богатство хозяину? Если вычесать котика на полную луну, у хозяина будет много денег
В какой день Светлой седмицы после Пасхи можно получить Артос в церкви? Что из себя представляет этот особый хлеб 2
14:05 24-04-2020
В какой день Светлой седмицы после Пасхи можно получить Артос в церкви? Что из себя представляет этот особый хлеб
БердскПедагоги и полиция разгоняют детей из мест скопления в Бердске. Приказ УО Бердска 2
14:02 24-04-2020
Педагоги и полиция разгоняют детей из мест скопления в Бердске. Приказ УО Бердска
БердскУже бы сели: Просят сидеть с детьми дома, а не отводить в сад неработающих родителей из-за коронавируса в Бердске 1
14:00 24-04-2020
Уже бы сели: Просят сидеть с детьми дома, а не отводить в сад неработающих родителей из-за коронавируса в Бердске