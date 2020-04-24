Масочный режим из-за COVID-19 с конца апреля введут в Новосибирске и Бердске

Могут ввести масочный режим в Новосибирской области уже со следующей недели. Об этом во время брифинга по распространению коронавирусной инфекции сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов вчера, 23 апреля.
— Важный момент, который сегодня прорабатывается и на следующей неделе, я думаю, будет реализован — опять же, это в рамках создания безопасности и профилактических мер — обязательное требование — введение масочного режима в местах общественного пользования, в общественных местах, транспорте, это обязательное условие, и, я думаю, со следующей недели это требование будет реализовано в регионе, — рассказал замгубернатора.
Он также сообщил, что считает недопустимым, что на набережной гуляет много людей.
— Я видел эту ситуацию, когда ехал в аэропорт встречать рейс из Бангкока и наблюдал, когда люди шли на набережную. Конечно, это недопустимо. Мы это оцениваем как невыполнение ограничительных мер, которые сегодня чектко фиксированы, — высказался Нелюбов.
Нет.Введите официальный чс,буду носить.
На раз два скажут что вы никто, звать вас никак, а все бумажки у вас - поддельные. Лететь будете как говорится "быстрее собственного визга" из "своей" собственности
По улице - нет, а в аптеке, магазине, маршрутке - ношу.
Нет. Это глупо. Воз официально заявил о их бесполезности.
Они это своё заявление о бесполезности масок уже отозвали. С комментарием, что заявляли так, чтобы не было повышенного спроса на эти маски среди обычного населения, потому что врачам масок не хватает. "Хотели как лучше" короче...
Я один это прочитал? Он нам запрещает ходить без масок, а сам лично встречает туристов из Бангкока где свирепствует зараза? Туристов, которых тут же нужно везти в обсерверы на две недели? Он понимает что делает? Почему он не в обсервере? Двойные стандарты?