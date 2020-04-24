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Масочный режим из-за COVID-19 с конца апреля введут в Новосибирске и Бердске

19:25 24.04.2020, Марина Волкова Фото: pexels.com
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Маска в местах общественного пользования, в общественных местах, транспорте станет обязательным требованием.

Масочный режим из за COVID 19 с конца апреля введут в Новосибирске и Бердске
Масочый режим могут ввести уже со следующей недели
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Масочный режим из за COVID 19 с конца апреля введут в Новосибирске и Бердске

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Могут ввести масочный режим в Новосибирской области уже со следующей недели. Об этом во время брифинга по распространению коронавирусной инфекции сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов вчера, 23 апреля.

— Важный момент, который сегодня прорабатывается и на следующей неделе, я думаю, будет реализован — опять же, это в рамках создания безопасности и профилактических мер — обязательное требование — введение масочного режима в местах общественного пользования, в общественных местах, транспорте, это обязательное условие, и, я думаю, со следующей недели это требование будет реализовано в регионе, — рассказал замгубернатора.

Он также сообщил, что считает недопустимым, что на набережной гуляет много людей.

— Я видел эту ситуацию, когда ехал в аэропорт встречать рейс из Бангкока и наблюдал, когда люди шли на набережную. Конечно, это недопустимо. Мы это оцениваем как невыполнение ограничительных мер, которые сегодня чектко фиксированы, — высказался Нелюбов.

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От редакции

Носите маски?

Аноним, 24 апреля 2020 12:57
НВР:
Нет.Введите официальный чс,буду носить.
Евгений, 24 апреля 2020 16:35
Если будет официальный чс, то готовьтесь, что в любой момент у вас реквизируют квартиру, машину и переселят в безопасное место где-нибудь за Полярным кругом.
Аноним, 24 апреля 2020 17:05
А сейчас что? Не могут реквизировать что-ли? Вы серьёзно? Уже забыли как после сноса в Москве торговых павильонов вокруг станций метро мэр столицы Сергей Собянин заявил, что "нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными жульническим путем"?

На раз два скажут что вы никто, звать вас никак, а все бумажки у вас - поддельные. Лететь будете как говорится "быстрее собственного визга" из "своей" собственности
Новый мэр, 24 апреля 2020 13:02
нет
Аноним, 24 апреля 2020 13:29
где маски есть то?
Аноним, 24 апреля 2020 13:49
НВР:
По улице - нет, а в аптеке, магазине, маршрутке - ношу.
Аноним, 24 апреля 2020 15:15
Те кто ездиит встречать международные рейсы, само изоляция, без права выходить из квартиры! Мы то здесь причём?
Аноним, 24 апреля 2020 16:58
НВР:
Нет. Это глупо. Воз официально заявил о их бесполезности.
Аноним, 24 апреля 2020 17:09
Ну вообще ВОЗ - та ещё организация. Для понимания: её генеральный директор с 2017 года Тедрос Аданом Гебреисус — эфиопский государственный деятель, министр иностранных дел Эфиопии (2012—2016).

Они это своё заявление о бесполезности масок уже отозвали. С комментарием, что заявляли так, чтобы не было повышенного спроса на эти маски среди обычного населения, потому что врачам масок не хватает. "Хотели как лучше" короче...
Пенсионер, 24 апреля 2020 17:16
От простого к "сложному" , научились шить маски, скоро научимся шить трусы...
Аноним, 24 апреля 2020 17:38
" Я видел эту ситуацию, когда ехал в аэропорт встречать рейс из Бангкока"

Я один это прочитал? Он нам запрещает ходить без масок, а сам лично встречает туристов из Бангкока где свирепствует зараза? Туристов, которых тут же нужно везти в обсерверы на две недели? Он понимает что делает? Почему он не в обсервере? Двойные стандарты?

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