Масочный режим из-за COVID-19 с конца апреля введут в Новосибирске и Бердске

Масочый режим могут ввести уже со следующей недели

Могут ввести масочный режим в Новосибирской области уже со следующей недели. Об этом во время брифинга по распространению коронавирусной инфекции сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов вчера, 23 апреля.

— Важный момент, который сегодня прорабатывается и на следующей неделе, я думаю, будет реализован — опять же, это в рамках создания безопасности и профилактических мер — обязательное требование — введение масочного режима в местах общественного пользования, в общественных местах, транспорте, это обязательное условие, и, я думаю, со следующей недели это требование будет реализовано в регионе, — рассказал замгубернатора.

Он также сообщил, что считает недопустимым, что на набережной гуляет много людей.

— Я видел эту ситуацию, когда ехал в аэропорт встречать рейс из Бангкока и наблюдал, когда люди шли на набережную. Конечно, это недопустимо. Мы это оцениваем как невыполнение ограничительных мер, которые сегодня чектко фиксированы, — высказался Нелюбов.