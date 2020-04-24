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Пациентов с коронавирусом очень много. Особенно молодых. Главврач столичной больницы № 15 записал видео из реанимации Москвы

13:45 24.04.2020 Фото: t.me/COVID2019_official
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По его словам, в последнее время в отделении реанимации находится очень много молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии. При этом им требуется проведение искусственной вентиляции легких.

Пациентов с коронавирусом очень много. Особенно молодых. Главврач столичной больницы № 15 записал видео из реанимации Москвы
Реанимации работают в загруженном режиме

Главный врач столичной ГКБ № 15 Валерий Вечорко записал видео из реанимации. Ролик появился в официальном Telegram-канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

По его словам, в последнее время в отделении реанимации находится очень много молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии. При этом им требуется проведение искусственной вентиляции легких.

— Реанимации работают в загруженном режиме. Пациентов, повторяю, очень много и с каждым днем становится все больше и больше. Особенно молодых пациентов в возрасте в районе 40 лет, которых привозят уже в тяжелом состоянии, — подчеркнул Вечорко.

Он призвал жителей соблюдать режим самоизоляции, а в случае появления каких-либо симптомов обращаться к врачу. Вечорко отметил, что это позволит избежать тяжелого состояния, а также сохранить жизнь себе и своим близким.

Напомним, что с 30 марта в Москве действует режим полной самоизоляции. Покидать квартиру разрешается только в крайнем случае. С 15 апреля для передвижения по городу на общественном или личном транспорте нужен специальный пропуск. Такие меры призваны прекратить распространение коронавирусной инфекции.

Источник: t.me/COVID2019_official

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 24 апреля 2020 14:01
какое то ежедневное информационное нагнетание с этим короновирусом )
а между тем немцы провели свою аналитику насчет опасности короновируса:
Пока пандемия коронавируса — наименее смертоносная среди 24 глобальных вспышек заболеваний последних двух тысяч лет. В первую пятерку самых смертоносных заболеваний COVID-19 сможет войти лишь при 210 млн жертв.
Если сравнить вспышку COVID-19 с 23 другими пандемиями нашей эры, то она не войдет даже в двадцатку самых смертоносных. Такая оценка пандемии содержится в исследовании Deutsche Bank (документ есть у РБК). Авторы исследования проанализировали пандемии и эпидемии, при которых, согласно историческим источникам, насчитывалось как минимум 100 тыс. погибших. Они составили список из 24 заболеваний, а затем подсчитали, какая доля мирового населения погибла от них.
По последним данным, жертвами COVID-19 стали 0,002% населения Земли (исходя из данных о 178 тыс. погибших, сейчас по данным университета Хопкинса их более 182 тыс.). По этому показателю нынешнюю пандемию обошел свиной грипп 2009–2010 годов: тогда умерли 203 тыс. населения, или 0,003% населения мира на тот момент.
Наиболее смертоносной болезнью современности остается СПИД. В результате заражения ВИЧ с момента открытия заболевания в 1981 году и по настоящее время умерли 0,57% населения (30 млн человек), и эта пандемия еще продолжается.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/22/04/2020/5ea07d2c9a794734620750fc
и кому верить ?) интересно. что будут говорить про короновирус через год-два?
Аноним, 24 апреля 2020 14:21
Рынок закрыт, работать не дают. Видите ли у них самоизоляция. Вы блин на улицу выгляните, посмотрите на эти толпы праздношатающихся горожан.
Так что, всё что сейчас происходит в стране, лично я воспринимаю за дешёвую клоунаду, которая в любом случае закончится очень печально для России. Мы или все умрём, или тупо поубиваем друг друга !!!

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