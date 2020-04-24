Пациентов с коронавирусом очень много. Особенно молодых. Главврач столичной больницы № 15 записал видео из реанимации Москвы

По его словам, в последнее время в отделении реанимации находится очень много молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии. При этом им требуется проведение искусственной вентиляции легких.

Реанимации работают в загруженном режиме

Главный врач столичной ГКБ № 15 Валерий Вечорко записал видео из реанимации. Ролик появился в официальном Telegram-канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

По его словам, в последнее время в отделении реанимации находится очень много молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии. При этом им требуется проведение искусственной вентиляции легких.

— Реанимации работают в загруженном режиме. Пациентов, повторяю, очень много и с каждым днем становится все больше и больше. Особенно молодых пациентов в возрасте в районе 40 лет, которых привозят уже в тяжелом состоянии, — подчеркнул Вечорко.



Он призвал жителей соблюдать режим самоизоляции, а в случае появления каких-либо симптомов обращаться к врачу. Вечорко отметил, что это позволит избежать тяжелого состояния, а также сохранить жизнь себе и своим близким.

Напомним, что с 30 марта в Москве действует режим полной самоизоляции. Покидать квартиру разрешается только в крайнем случае. С 15 апреля для передвижения по городу на общественном или личном транспорте нужен специальный пропуск. Такие меры призваны прекратить распространение коронавирусной инфекции.



Источник: t.me/COVID2019_official