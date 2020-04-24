Сожрал огонь 50 домов: Полыхает Новосибирская область. Вертолеты Росгвардии тушат пожары

Шквалистый ветер серьезно осложняет работу пожарным

Два вертолета Росгвардии приступили к работе по ликвидации ландшафтных пожаров и защите от перехода огня на садовые общества и населенные пункты в Новосибирской области. Вместе с тем продолжается усиление группировки и спецтехники для борьбы с природными и техногенными пожарами. Шквалистый ветер серьезно осложняет работу пожарным, стремительно распространяя огонь.

Для ликвидации крупного возгорания в Мошковском районе задействованы два пожарных поезда Новосибирского отряда ведомственной охраны Западно-Сибирской железной дороги, на границе Новосибирского, Коченевского и Колыванского районов работают два вертолета Росгвардии.

Группировки пожарно-спасательных подразделений МЧС России и субъектовой пожарной охраны совместно с добровольными пожарными командами, а также мобильных групп муниципалитетов ликвидируют природные возгорания, возникшие из-за палов травы. По оперативным данным в поселке Красный Яр Тогучинского района в результате палов травы пострадали жилой дом и четыре нежилых строения, в селе Комаровка Кыштовского района пострадали два жилых дома.

Вместе с тем, новосибирским огнеборцам приходится ликвидировать множество бытовых пожаров из-за короткого замыкания и других причин внутри поселений. Там работа направлена на защиту жилых домов от распространения стихии на соседние строения и участки. Так, два техногенных пожара повышенной сложности были ликвидированы в населенных пунктах Кармановка и Ача Болотнинского района Новосибирской области.

Также по повышенному номеру сложности ликвидируют пожар в садовом товариществе «Надежда» Мошковского района, где по предварительным данным огнем уничтожено порядка 50 строений. При ликвидации крупного возгорания для обеспечения бесперебойной подачи воды на месте работали два пожарных поезда Новосибирского отряда ведомственной охраны Западно-Сибирской железной дороги. Пожарные поезда станции Новосибирск-Главный и станции Болотное доставили 240 тонн воды для обеспечения заправки пожарных машин. На тушение пожара было задействовано 49 человек и 9 единиц техники.

Кроме этого, в результате пожаров пострадали строения в садовых товариществах Мошковского, Искитимского, Новосибирского районах и города Бердск.

По оперативной информации в результате всех пожаров, произошедших сегодня на территории Новосибирской области, по состоянию на 20.00 (мест. вр.) пострадавших нет. После полной ликвидации возгораний и их последствий дознаватели МЧС России приступят к выяснению обстоятельств и точных причин возникновения каждого пожара.



Источник: МЧС по НСО