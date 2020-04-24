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Розыск: убил женщину Сергей Федяй. Его ищет полиция. Смотри фото

14:30 24.04.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Приметы: рост около 190 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, на кисти правой руки татуировка в виде листа дерева.

Розыск: убил женщину Сергей Федяй. Его ищет полиция. Смотри фото
Приметы: рост около 190 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, на кисти правой руки татуировка в виде листа дерева

16 апреля 2020 года в СНТ «Домостроитель» в п. Рыбачий Колыванского района было совершено убийство женщины. По подозрению в совершении преступления отделением МВД России по Колыванскому району разыскивается Федяй Сергей Николаевич 1969 года рождения.

Приметы: рост около 190 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, на кисти правой руки татуировка в виде листа дерева.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого (на фото), просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (383-52) 51-553 (дежурная часть), 8 913 914 71 99, 8 913 396 31 54.

Источник: 54.мвд.рф

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