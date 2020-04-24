Педагоги и полиция разгоняют детей из мест скопления в Бердске. Приказ УО Бердска

Толпы горожан гуляют по городу

В режим самоизоляции толпы детей разгуливают по улицам и в парках Бердска. Директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, считает, что — это общее дело и общая забота.

— Режим самоизоляции, для детей и взрослых никто не отменял. Если в семье принято соблюдать порядок, он соблюдается. К сожалению есть дети, которые находятся на улице. Мы составили график проведения рейдов в местах скопления детей. С этой недели и дальше и в майские праздники будем выезжать и проводить разъяснительную работу. У учителей самый важный инструмент — убеждение.Родители должны понимать степень ответственности.Некоторые думают, что беды в доме может не быть. Расхлябанность приводит к тому, что люди заражаются, — рассказала Жанна Леонидовна 24 апреля.