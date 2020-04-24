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Педагоги и полиция разгоняют детей из мест скопления в Бердске. Приказ УО Бердска

14:02 24.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Специалисты администрации, управления образования и полиция выходят в рейды и убеждают детей соблюдать режим самоизоляции.

Педагоги и полиция разгоняют детей из мест скопления в Бердске. Приказ УО Бердска
Толпы горожан гуляют по городу
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Педагоги и полиция разгоняют детей из мест скопления в Бердске. Приказ УО Бердска

5849 человек заразились коронавирусом за 24 апреля. 68 622 — всего болеют в РоссииПедагоги и полиция разгоняют детей из мест скопления в Бердске. Приказ УО БердскаЕщё 821 новостей

В режим самоизоляции толпы детей разгуливают по улицам и в парках Бердска. Директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, считает, что — это общее дело и общая забота.

— Режим самоизоляции, для детей и взрослых никто не отменял. Если в семье принято соблюдать порядок, он соблюдается. К сожалению есть дети, которые находятся на улице. Мы составили график проведения рейдов в местах скопления детей. С этой недели и дальше и в майские праздники будем выезжать и проводить разъяснительную работу. У учителей самый важный инструмент — убеждение.Родители должны понимать степень ответственности.Некоторые думают, что беды в доме может не быть. Расхлябанность приводит к тому, что люди заражаются, — рассказала Жанна Леонидовна 24 апреля.

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От редакции

Как убедить детей сидеть дома?

Аноним, 24 апреля 2020 14:22
НВР:
никак.
Аноним, 24 апреля 2020 14:39
После коротких диалогов...могут педагоги утратить последнее самоуважение и разочароватся...

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