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План преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса от правительства РФ. Презентация

18:00 24.04.2020 Фото: pixabay.com
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На 30 слайдах прописаны основные меры поддержки граждан, регионов России, бизнеса, отдельных предприятий и наиболее пострадавших отраслей.

План преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса от правительства РФ. Презентация
22 апреля начал свою работу колл-центр Правительства РФ
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
План преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса от правительства РФ. Презентация

План преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса от правительства РФ. ПрезентацияА налоги заплатить надо всем, кроме попавших в список системообразующих и пострадавших от коронавирусаЕщё 41 новостей

На 30 слайдах прописаны основные меры поддержки граждан, регионов России, бизнеса, отдельных предприятий и наиболее пострадавших отраслей.
Дополнительно 22 апреля начал свою работу колл-центр Правительства РФ для информирования о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

По номеру 8 800 707 08 85 предприниматели, испытывающие сложности из-за эпидемии коронавирусной инфекции, могут задать свои вопросы о мерах поддержки.

План преодоления экономических последствий эпидемии

Источник: nso.ru

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