День памяти жертв геноцида армян — 24 апреля

29 лет назад (1991) Верховный Совет РСФСР принял законы «О Президенте РСФСР» и «О выборах Президента РСФСР». Первые выборы президента РСФСР состоялись 12 июня 1991 года. Победу одержал Борис Ельцин, набрав 57,30% голосов.

187 лет назад (1833) в США была запатентована газированная вода

Международный день солидарности молодежи.

Установлен решением Всемирной федерации демократической молодежи. Впервые праздник отмечался в 1957 году.

По классификации ООН, к молодежи относятся юноши и девушки с 10 до 24 лет. В настоящее время это около 1,8 миллиарда человек. Наибольшее число молодых людей проживают в Азии. В России более 22 миллионов человек в возрасте 10-24 лет, т.е. 15% от всего населения страны.

Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира.

Памятная дата ООН, установленная в декабре 2018 года. Приняв резолюцию о провозглашении этого дня, Генеральная Ассамблея организации предложила «всем государствам-членам и наблюдателям ООН, организациям системы ООН и другим международным и региональным организациям, а также гражданскому обществу, включая неправительственные организации и отдельных лиц, надлежащим образом отмечать Международный день и разъяснять, в том числе в рамках просветительской деятельности и мероприятий по повышению осведомленности общественности, преимущества многосторонности и дипломатии во имя мира».

День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Установлен приказом МЧС России от 8 августа 2012 года. Начиная с 2013 года, в последнюю пятницу апреля сотрудники МЧС России отдают дань памяти своим погибшим при исполнении служебных обязанностей коллегам.

День памяти жертв геноцида армян.

Памятная дата Армении, установленная законом Армянской ССР от 22 ноября 1988 года.

В этот день в 1915 году в Константинополе (ныне Стамбул) были арестованы, а позднее убиты более 800 представителей армянской интеллигенции. После этого события в Османской империи началась череда убийств и депортаций этнических армян.

Согласно разным источникам, количество жертв геноцида, который продолжался несколько лет, оценивается от 200 тысяч до более 2 миллионов армян. Свыше 800 тысяч стали беженцами.

В 2015 году Европейский парламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Начинается Всемирная неделя иммунизации.

Она проводиться с 2012 года под эгидой ООН по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Всемирная неделя иммунизации продлится до 30 апреля.

По оценкам ВОЗ, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от дифтерии, столбняка, коклюша и кори. К сожалению, на сегодняшний день в мире насчитывается около 20 миллионов не вакцинированных или недостаточно вакцинированных детей.

Всемирный день защиты лабораторных животных.

Учрежден Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных в 1979 году при поддержке ООН.

В этот день противники вивисекции и сторонники гуманной науки проводят различные просветительские акции и мероприятия, чтобы привлечь внимание общественности к страданиям животных, над которыми ставят опыты в лабораториях.

29 лет назад (1991) Верховный Совет РСФСР принял законы «О Президенте РСФСР» и «О выборах Президента РСФСР».

Пост президента РСФСР был учреждён на основании результатов всероссийского референдум, который был проведен 17 марта 1991 года. На вопрос «Считаете ли Вы необходимым введение поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием?» положительно ответили 69,85% проголосовавших.

Первые выборы президента РСФСР состоялись 12 июня 1991 года. Победу одержал Борис Ельцин, набрав 57,30% голосов.

После принятия в 1993 году всенародным голосованием Конституции Российской Федерации закон «О Президенте РСФСР» утратил силу.

143 года назад (1877) началась Русско-турецкая война 1877-1878 годов.

Одной из причин вооруженного конфликта стало стремление России поддержать восстание балканских народов против османского ига, которое вспыхнуло в населенных сербами турецких областях Боснии и Герцеговине, а затем и в Болгарии, в 1875 году. 24 апреля 1877 года император Александр II объявил Османской империи войну.

Во время боевых действий русской армии удалось успешно форсировать Дунай и захватить Шипкинский перевал, а позднее взять крепости Баязет, Ардаган и Карс. После пятимесячной осады Плевны русские войска вынудили турецкую армию Осман-паши капитулировать.

Летом 1878 года на Берлинском конгрессе был подписан Берлинский трактат.

Согласно его условиям, была провозглашена независимость Сербии, Черногории и Румынии, установлена автономия Болгарии. Россия вернула себе южную часть Бессарабии, которая была потеряна Крымской войны и присоединила Карсскую и Батумскую области.

217 лет назад (1803) император Александра I утвердил положение о Кавказских Минеральных Водах и подписал Рескрипт о признании их государственного значения и необходимости их обустройства.

Кавказские Минеральные Воды — один из старейших курортных регионов России. Первые сведения о местных минеральных источниках относятся в XVIII веку. Их описание сделал врач Готлиб Шобер, который был направлен Петром I для обследования источников Северного Кавказа.

В начале 1800-х годов специальной комиссией было проведено исследование горячего источника в Пятигорске и сделано заключение о возможности использования этих минеральных вод с лечебной целью. 24 апреля 1803 года указом Александра I было утверждено положение о Кавминводах и подписан исторический Рескрипт «О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства».

Первоначально регион посещали достаточно небольшое число больных. В начале XX века здесь началось интенсивное курортное строительство, и в регион хлынул поток отдыхающих. И сегодня курорты Кавказских Минеральных Вод пользуются успехом. Ежегодно тут отдыхают и лечатся около миллиона туристов.

30 лет назад (1990) американский корабль Discovery вывел на орбиту Земли космический телескоп «Хаббл».

Это совместный проект НАСА и Европейского космического агентства. Телескоп назван в честь американского астронома Эдвина Хаббла, открывшего расширение Вселенной.

«Хаббл» — самый большой орбитальный телескоп в мировой истории. За 30 лет работы на орбите он сделал и отправил на Землю свыше миллиона фотографий, позволяющих заглянуть в глубины Вселенной. Так, с его помощью были сделаны снимки планет, находящихся за пределами Солнечной системы (экзопланеты), также учёные могут наблюдать за рождением новых звёзд и находить загадочные черные дыры.

50 лет назад (1970) с космодрома Цзюцюань (КНР) запущена ракета-носитель «Чанчжэн‑1» с первым китайским искусственным спутником «Дунфан Хун‑1».

Программа КНР по освоению космоса стартовала в 1956 году, когда была создана пятая академия Министерства обороны, которая стала заниматься ракетными разработками. Спустя несколько лет на краю Бадань-Цзилиньской пустыни в низовьях реки Хэйхэ был построен первый китайский космодром Цзюцюань.

24 апреля 1970 года с космодрома была запушена ракета «Чанчжэн-1» («Великий поход-1») с первым китайским спутником «Дунфанхун-1» («Красный восток»). После выхода на орбиту, он начал трансляцию мелодии, посвященной Мао Цзэдуну и Компартии Китая. Благодаря запуску КНР стала пятой в мире космической державой.

В 2016 году 24 апреля был объявлен Днем китайской космонавтики.

187 лет назад (1833) в США была запатентована газированная вода.

Первым её создал британский химик Джозефу Пристли в 1767 году. Он открыл одно из свойств диоксида углерода, с помощью которого стало возможно создать газировать воду. Спустя три года швед Тоберн Бергман сконструировал аппарат (сатуратор), который под давлением с помощью насоса насыщал воду углекислым газом.

В 1773 году немец Якоб Швепп, усовершенствовал сатуратор и создал промышленную установку для выпуска газированной воды. Позднее он основал компанию «J.Schweppe&Co», от которой пошла торговая марка воды Schweppes.

220 лет назад (1800) была основана Библиотека конгресса США

24 апреля 1800 года президент США Джон Адамс подписал закон о перенесении столицы государства из Филадельфии в Вашингтон. В числе прочего, в нем был пункт о выделении 5 тысяч долларов «на приобретение книг, которые могут понадобиться Конгрессу, и создание соответствующего помещения для их хранения». Поскольку доступ в библиотеку был разрешен лишь президенту, вице-президенту и членам Конгресса США, её стали называть «Библиотекой Конгресса». В 1897 году книгохранилище, переехав в новое здание, стала общедоступной.

Сегодня Библиотека конгресса США — одна из крупнейших в мире. Её фонды насчитывают более 140 миллиона единиц хранения на 470 языках. Это — свыше 30 миллионов книг, 12,5 миллионов фотографий, 5,3 миллионов географических карт, 5,6 миллионов нот, 62 миллиона рукописей и др.

Источник: pnp.ru