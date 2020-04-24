Старинный обряд для вдов, брошенных девушек и покинутых жен на 24 апреля праздник Антипа Водогона

Холодное лето ожидается в том случае, если на Антипа реки еще не освободились от ледового покрова.

Крестьяне с волнением ждали Антипов день, поскольку он сопровождался половодьем

Приметы и поверья на 24 апреля 2020 года, Антипа Водогона, расскажут об урожае и погоде. Название праздника символическое, ведь в это время происходит разлив рек и половодье. В этот день православная церковь поминает священномученика Антипа.

Поверья и обычаи 24 апреля 2020 года

Крестьяне с волнением ждали Антипов день, поскольку он сопровождался половодьем. Лед на реках таял окончательно, что провоцировало разлив воды за пределы водоема. Наблюдая за этим природным явлением, люди пытались предположить, на сколько плодородным будет год.

Если вода повторно выйдет из берегов больше, чем в первый раз, то будет хороший урожай тех культур, что посеяны поздно.

В старину существовал обряд прощания со своим несчастьем и одиночеством у брошенных девушек и покинутых жен, а также он распространялся на вдов. Излечить свою душу от тоски они пытались следующим образом: на рассвете 24 апреля отправлялись к реке, набирали воду левой рукой и брызгали ею на свое лицо, произнося в этот момент специальный заговор от тоски.

В северных регионах страны до Антипа Водогона было не принято выезжать в поле, и только в этот праздник крестьяне дружно начинали заниматься сельскохозяйственными работами.

Готовить домашнее пиво считается одной из традиций крестьянских семей. Обычно этим занимались в определенные праздники, и Антипов день один из них.

Для создания такого напитка использовали воду, хмель и солод. Пиво было натуральным и славилось своим вкусом. Рецепт приготовления в каждой семье было принято передавать из поколения в поколение, благодаря чему обычай пивоварения дошел до наших дней.

Приметы на 24 апреля 2020 года

Наблюдая за происходящим в природе, люди издавна пытались заглянуть в будущее и узнать, какой будет погода и урожай

Озимые не уродятся, если после половодья еще выпадет снег. Холодное лето ожидается в том случае, если на Антипа реки еще не освободились от ледового покрова. Плохая примета — половодье без чибисов. Именно эти птицы приносят весну и прилетают в тот момент, когда реки вскрываются. Если реки не разлились, то крестьяне расстраивались, поговаривая: « Антип без воды – закрома без еды». Быстро начнут расти и развиваться яровые культуры, если днем в этот день сухо и без осадков, а в предрассветные часы — морозно. О том, что вода еще надолго задержится на реках, свидетельствует тот факт, что гусь сумел выйти на лед: значит половодье откладывается. Пахать ниву обычно начинали только после того, как таял весь снег, и только на дне оврага оставалось его размером с корову. Это обозначало, что пора приступать к работе на земле. Все, что приснится в ночь с 23 на 24 апреля, скорее всего, исполнится через 12 дней, но то, что приходит во сне днем — это пустой сон.

Защитить от любого негатива рожденных в этот день могут украшения с корундом.

Источник: rsute.ru