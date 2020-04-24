Какое авто выгодно покупать в кризис? Mercedes, BMW и Audi заметно дешевеют

Самые значительные скидки наблюдаются среди автомобилей, которые считаются недешевыми в обслуживании

В мире бушует пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 со всеми вытекающими негативными последствиями для экономики, но это, по словам автомобильных экспертов, не повод отказываться от приобретения машины. Специалисты рассказали, авто каких моделей выгоднее всего покупать во время кризиса, связанного с COVID-19.

Колебания курсов валют заставляют многих россиян отказаться от покупки машины, но эксперты говорят, что наблюдаемая ситуация в экономике не должна быть поводом для отказа от мечты. Многие автомобили, что интересно, продаются сейчас со значительными скидками — в частности, массу интересных предложений можно обнаружить на вторичном рынке.

Эксперты авторынка говорят, что если проанализировать объявления о продаже машин на Avito и других сервисах, то видно, что заметнее остальных подешевели машины так называемой «святой троицы» — то есть, модели от немецких брендов Mercedes, BMW и Audi. Средняя скидка в этой категории составляет десять процентов.

Самые значительные скидки наблюдаются среди автомобилей, которые считаются недешевыми в обслуживании — чем больше объем двигателя и чем дороже ремонт коробки передач, тем более ощутимую скидку готовы сделать продавцы. Специалисты советуют обращать внимание в первую очередь на машины с небольшим пробегом, у которых нет проблем с кузовом.