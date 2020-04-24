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Лунный календарь посева и ухода за растениями на 24 — 26 апреля: Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль

13:39 24.04.2020 Фото: pxhere.com
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Луна находится в фазе Растущая Луна, циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Лунный календарь посева и ухода за растениями на 24 26 апреля: Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль

24 апреля 2020 года в 12:00 — 3 лунный день

На дату 24.04.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 3 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец ♉Процент освещенности Луны составляет 1%. Восход Луны в 05:56, а закат в 21:21.

Хронология лунных дней

  • 2 лунный день c 05:42 23.04.2020 по 05:56 24.04.2020
  • 3 лунный день c 05:56 24.04.2020 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 24 апреля 2020

Луна в знаке зодиака Телец (+)

Луна в знаке Телец. это очень плодородный знак, высокопродуктивный. У растений, посеянных и посаженных при этом знаке, формируется большой урожаи, плоды дольше хранятся, однако на семенные цели он не годится, т.к. семена плохо хранятся и имеют низкую всхожесть.

Посеянные в этом знаке растения долго не всходят, зато всходы очень дружные. У них много побегов, обильное, продолжительное и красивое цветение, крепкая корневая система, неплохая урожайность, растения будут коренастыми и невысокими.

Эти растения хорошо переносят перепады температуры и обладают повышенной зимостойкостью, но часто болеют и дают семена невысокого качества.

Благоприятно в тельце:

  • замачивание и проращивание семян, посев и посадка на хранение, но не на семена любых растений — всё то, что растет медленно: деревья, кустарники, многолетники и т.д. Особенно, если эти растения должны быть крепкими, коренастыми и стойкими, чтобы успешно могли перезимовать;
  • полив, рыхление, но не в зоне корней, чтобы их не повредить;
  • покос трав, обрезка для усиления роста побегов, прививка, прищипка;
  • заготовка корней лекарственных растении, внесение удобрений, закладка компоста и прополка сорняков;
  • срезка цветов, т.к. они лучше хранятся при транспортировке и долго стоят в воде;
  • выкопка луковичных;
  • уборка на долгую сохраняемость;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны посев и посадка в Тельце следующих культур:

  • овощных: арахис, бахчевые, бобовые, дайкон, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, красная, цветная), кабачки, картофель, лагенария, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, перец (сладкий и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, репа;
  • пряно-зеленых: артишок, валериана, капуста, кориандр, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, шпинат, щавель;
  • плодово-ягодных: вишня, груша, земляника, облепиха, слива, черешня, шиповник, яблоня;
  • полевых: кукуруза, подсолнечник;
  • цветов: бархатцы, георгин, гиацинт, гладиолус, душистый горошек, ирис, крокус, лилейные, настурция, нарцисс, тюльпан, шалфей;
  • комнатных растений: бегонии декоративно-цветущие (клубневая, многоцветковая, зимоцветная), каланхоэ Блосфельда и Мангина, фиалка узамбарская, цикламен персидский, ампельные пеперомии (лазящая, крупнолистная, стелющаяся), первоцвет (примула) — мягковатый, обратноконический, китайский, синнингия.
Не благоприятно в тельце:

  • рыхление в зоне корней;
  • пересадка.

3 лунный день (+)

24 апреля 2020 года в 12:00 — 3 лунный день. отмечается сплетение гравитационных сил Луны и Солнца. Благодаря этому насыщенность и давление сока, у основания стволов и в корнях растений очень высокие. Соки и жизненная энергия растений перемещаются вверх, способствуя быстрому росту стеблей культур и формированию новой зеленой поросли.

Растения продолжают активно вытягивать воду из почвы, поэтому, их необходимо чаще и больше поливать.

Рекомендуется в 3 лунный день:

  • посадка, пересадка и посев быстрорастущих плодовых культур, особенно тех, у которых наземная часть съедобна (листовые овощи, бобы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква, томаты, кукуруза, патиссоны, горох, зелень, перец, капуста, земляника, подсолнечник и т.д.);
  • посадка, пересадка, посев цветочных культур, газонных и лекарственных растений;
  • рыхление, прополка, минеральная подкормка, прореживание всходов
  • нарезка черенков, их подготовка к укоренению и укоренение, прививка;
  • сбор плодов.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:

  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.
На растущей Луне не благоприятно:

  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.

Влияние дня недели (±)

День недели — пятница, этот день находится под эгидой Венеры — таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.

Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее — это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.

25 апреля 2020 года в 12:00 — 4 лунный день. соки и вода поднимаются вверх, что ускоряет набухание семян растений и способствует их прорастанию, а также способствует активному росту побегов.

Четвертый лунный день благоприятен для энергичной работы в огороде и саду.

Рекомендуется в 4 лунный день:

  • сажать, сеять и пересаживать;
  • вносить прикормки;
  • заготавливать черенки, прививать;
  • поливать, причем очень обильно. Также это относится и к компостным кучам;
  • собирать плоды, особенно тех, которые растут над поверхностью.
Не рекомендуется в 4 лунный день:

  • обрезка растений.День недели — суббота, этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.

    В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.

    Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.

26 апреля 2020 года в 12:00 — 5 лунный день. продолжается динамичный рост растений, жизненная сила передается от корней к стеблю, а затем листьям и плодам.

Рекомендуется в 5 лунный день:

  • сажать и пересаживать, т.к. корни преимущественно насыщены питательными веществами;
  • высаживать рассаду, она будет лучше принимается;
  • прививать, поливать и подкармливать под корень, потому что корневая система растений скорее вбирает и удерживает влагу;
  • пасынкование, прищипка и обрезка растений;

А также можно собирать урожай, но только тех культур, у которых пригодна в пищу надземная часть (перец, кабачки, фрукты, зелень, томаты и др.).

Не рекомендуется в 5 лунный день:

  • пересаживать плодовые растения и кустарник;
  • проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников.

Влияние дня недели (±)

День недели — воскресенье, этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.

Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.

Источник: Мир космоса

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