Как понять, что пора менять тормозные колодки автомобиля?

Нормальная толщина колодок должна быть больше четверти дюйма

Тормозные колодки — незаметная, но очень важная деталь автомобиля, от которой во многом зависит безопасность дорожного движения. Для того, чтобы держать колодки в исправном состоянии, их необходимо вовремя менять. Но как определить момент, когда нужно заменить тормозные колодки?

Каждое использование тормозов немного изнашивает тормозные колодки, поэтому в конце концов приходит момент, когда их нужно заменить на новые. В Интернете можно найти данные о сроке службы тормозных колодок в разных условиях, но существуют быстрые способы, позволяющие легко установить степень износа самостоятельно.

Первое — это визуальный осмотр. Если толщина какой-то из колодок меньше, чем толщина других, то это сигнал о том, что износившуюся деталь нужно заменить. Нормальная толщина колодок должна быть больше четверти дюйма. Другой сигнал — чрезмерная ржавчина. Кроме визуальной проверки, можно ориентироваться по звукам, которые издают тормоза во время срабатывания. Если тормоза, что называется, скулят и визжат, то колодки нужно менять.

Но тут важно не ошибиться и не принять за характерный сигнал об износе звуки срабатывания мокрых тормозов. В целом — если вы хотите как следует изучить вопрос, то почитайте статьи по теме, которые доступны в Сети в большом количестве.