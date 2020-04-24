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А налоги заплатить надо всем, кроме попавших в список системообразующих и пострадавших от коронавируса

13:38 24.04.2020 Фото: www.pexels.com
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А для этого нужно подготовить налоговую декларацию — обоснование начисленной суммы налогов. Отсюда вопросы: как перенос отчетности может обеспечить устойчивое развитие экономики?

А налоги заплатить надо всем, кроме попавших в список системообразующих и пострадавших от коронавируса
А значит, все кто не попал в список системообразующих или наиболее пострадавших должны заплатить налоги вовремя, а для этого нужно подготовить налоговую декларацию — обоснование начисленной суммы налогов
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
А налоги заплатить надо всем, кроме попавших в список системообразующих и пострадавших от коронавируса

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Правительство России постановлением от 02.04.2020 № 409 (далее — постановление № 409) утвердило меры по обеспечению устойчивого развития экономики. Одной из таких мер стал перенос сроков сдачи налоговой отчетности для всех компаний и индивидуальных предпринимателей. Однако на поверку, данная мера стала иллюзией поддержки и вызвала, мягко сказать, недоумение в бизнес-сообществе. Распространив ее на все без исключения хозяйствующие субъекты, правительство предоставило налоговые каникулы только для организаций и предприятий наиболее пострадавших отраслей. В пункте 3 Постановления № 409 прямо сказано, что перенос сроков сдачи отчетности не влечет продление сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе в случае, когда в соответствии с Налоговым кодексом РФ срок уплаты налога (авансового платежа по налогу) установлен не позднее даты представления налоговой декларации (расчетов).

А значит, все кто не попал в список системообразующих или наиболее пострадавших должны заплатить налоги вовремя, а для этого нужно подготовить налоговую декларацию — обоснование начисленной суммы налогов.

Отсюда вопросы: как перенос отчетности может обеспечить устойчивое развитие экономики? Помочь в пополнении оборотного капитала? Как это помогает компаниям, не попавшим в категорию «пострадавших», если они вынуждены платить налоги в установленные сроки при существенном снижении денежных поступлений в виде выручки?

По нашему мнению, наиболее действенными мерами поддержки субъектов МСП, учитывая падение объемов реализации и сложность получения банковских кредитов на пополнение оборотных средств, могли бы стать:

отмена обязательности авансового платежа за I квартал для всех без исключения компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения (данная мера, позволит хоть какие-то деньги оставить в компаниях малого и среднего бизнеса и направить их, к примеру, на выплату заработной платы работникам или пополнение оборотного капитала);

неприменение мер налоговой ответственности и пеней при неуплате авансовых платежей за I квартал в условиях пандемии.
Татьяна Иванова,
Главный редактор газеты «Экономика и жизнь»

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Аноним, 24 апреля 2020 14:23
НВР:
А кто то сомневался???

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