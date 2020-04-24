Кровавая пятница: Возбудят ли дело против раненого в живот HR-специалиста сыном депутата Михаила Овсепяна из Бердска, станет известно 6 мая

Об этом «Курьер. Среда.Бердск» заявил адвокат депутата-единоросса и его сына Игорь Штанг. Расследование уголовного дела в отношении Овсепа Овсепяна продолжается.

Конфликт произошел 29 марта в Академгородке

Продолжает находиться на больничном после ножевого ранения HR и IT-специалист из Академгородка Максим Борщев. Он, напомним, опубликовал пост в Facebook с рассказом о происшествии в ночь с пятницы на субботу 29 марта. Именно в этот день с Максимом случилась беда.

— Мне нанесли несколько ножевых ранений в живот. Думаю, пришло время рассказать что же на самом деле произошло и как все было. Приготовьтесь слушать историю о том, как меня едва не убили депутат «Единой России» и его сын, — написал мужчина.

29 марта в отношении сына депутата Бердска Михаила Овсепяна от партии «Единая Россия» Овсепа Овсепяна возбудили уголовное дело. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент он находится в СИЗО.

Овсепяна младшего подозревают по ч. 2 ст. 111 УК РФ (нанесение тяжких телесных повреждений) и ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По словам Максима, сын депутата напал на него и нанес три удара ножом в живот. Жителя Академгородка срочно госпитализировать и прооперировали — у него был поврежден желудок.

Сегодня, 24 апреля, Максим воздержался от комментариев по поводу хода уголовного дела. Потерпевший по уголовному делу сослался на тайну следствия.

Адвокат Овсепа Овсепяна Игорь Штанг сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что он и его доверитель находятся в режиме ожидания. Семья Овсепян в свою очередь написала заявление в следственный комитет по факту незаконного проникновения в свое жилищ Максимом Борщевым. Именно этот факт послужил конфликту, который мог закончиться более трагично, заявляет адвокат.

— До настоящего времени уголовное дело в отношении Борщева не возбуждено. Все находится на стадии проверки. По существующему уголовному делу также проводится расследование. Иных процессуальных действий не проводилось. Срок проверки истекает 2 мая. Но с учетом выходных и праздничных дней по закону срок принятия решения переносится на первый рабочий день, — сообщил Игорь Штанг в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 24 апреля.

Если сроки проверки не увеличатся, то уже 6 мая станет известно, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении потерпевшего Максима Борщева.

— Овсепяны заявили на меня, якобы я покушался на них и пытался проникнуть в их жилище. Официально заявляю, что намерений проникнуть не было. Я был безоружен. Причинить вред им не собирался. Люди должны понести строгое наказание в соответствии с законом. Я очень хочу, чтобы они ответили за содеянное перед судом и в итоге понесли заслуженное наказание. Я не боюсь какого-либо давления на меня: как ни странно, но когда ты едва не погиб, ты внезапно перестаешь бояться. Совсем, — резюмировал Максим Борщев.

Сегодня он добивается того, чтобы привлечь и депутата Бердска к уголовной ответственности. В свою очередь семья Овсепян требует привлечь к уголовной ответственности Максима Борщева за незаконное проникновение в жилище.

— Моя позиция и моего доверителя, что в этой ситуации могло иметь место превышение пределов необходимой обороны. В этой части мы не отказываемся. Но никак не умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, то в чем обвиняют сегодня сына Михаила Овсеповича, — заявил адвокат Игорь Штанг сегодня, 22 апреля.