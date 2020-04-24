Какой кот принесет несметное богатство хозяину? Если вычесать котика на полную луну, у хозяина будет много денег

У каждой народности коты считаются созданием магическим, тонко реагирующим на состояние энергетики как дома, в котором они живут, так и своего хозяина.

То, что у кота энергетика очень мощная, это известно каждому

Среди народных примет, дошедших до наших дней с глубокой древности, существует пять про кошек – якобы эти пушистые создания способны в некоторых ситуациях помочь с финансовым положением.

То, что у кота энергетика очень мощная, это известно каждому. Кот и больное место на своём хозяине безошибочно определяет, и полечить его может, если на то будет кошачья воля (если кота обижать, то лечить обидчика он не будет, поцарапать – пожалуйста).

Говорят даже, что коты видят то, чего люди не видят, то есть, и наш мир, и сущностей из потустороннего мира, которых человек (к счастью) не видит. О том, что энергетика у этих животных действительно мощная, можно догадаться, если всмотреться в их глаза.

Иногда котов умом не понять, и кажется, что это какие-то инопланетные существа, в то же время иногда они могут принести удачу, сделав своего хозяина богачом.

У каждой народности коты считаются созданием магическим, тонко реагирующим на состояние энергетики как дома, в котором они живут, так и своего хозяина.

Котам приписывают способности влиять на любую сферу жизни человека: сферу здоровья, любви, а также – благосостояния. И по поводу того, как коты помогают разбогатеть, существует, как минимум, пять примет.

Кот пришёл потереться об ноги

Если кот, забросив все свои кошачьи дела, решил подойти к хозяину и потереться о его ноги, а то ещё и мурлыкать при этом начал – ноги убирать ни в коем случае не нужно. Такое поведение питомца сигнализирует о неожиданной прибыли.

Бывает и так, что питомец запрыгнет на стол с особо важными документами и уляжется на них или просто пройдётся по ним – не надо спешить ругать его. Если верить примете, в скором времени хозяин заключит успешную сделку.

Домашний питомец поймал мышку

Одно дело, если кот показывает хозяевам, какой он молодец и приносит убиенную им мышку к порогу дома, и совсем другое – на постель (коту разницы нет). В такой ситуации хозяин вряд ли обрадуется удаче пушистого охотника, но ругать всё равно его не стоит.

Во-первых, коту не понятно будет, потому что он, по его меркам, дело сделал хорошее и достоин похвалы и чего-нибудь вкусненького. Во-вторых, это прекрасная для хозяина весть: ему, то ли зарплату повысят, то ли в должности повысят.

Покормить бездомных котов

Подкармливание бездомных животных, и кошек в том числе – дело благородное. Много денег для этого не нужно, а животное от голода страдать не будет. Добрые дела обязательно оценит Вселенная и отблагодарит человека дополнительным источником дохода. Говорят, что если делиться своей энергией, то она обязательно вернётся сторицей.

Кошачья шерсть в кошельке

Существует примета, что если завести кота с длинной шерстью, то и в кошельке у хозяина денег будет много. Следуя примете, вычесать котика нужно на полную Луну и клочок этой шерсти положить в кошелёк. Наши предки верили, что таким образом можно в дом привлечь богатство.

Богатство хозяину принесёт кот с чёрной шерсткой

Чёрный кот, как сейчас принято считать – к беде и к неудачам. А наши предки считали иначе. Чёрный кот в доме способен привлечь в него богатство и изобилие. У его хозяина в бизнесе проблем не будет, особенно у того, который связан со сферой торговли.

Его чёрный кот будет притягивать деньги, как магнит.

Источник: rsute.ru