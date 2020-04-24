Палы сухой травы уничтожили ФАП, 70 дач, 3 усадьбы и 337 га леса в Новосибирской области

За прошедшие сутки на территории области возник 51 лесной пожар на общей площади 363,75 га, в том числе на покрытой лесом 337,75 га. Полыхают Бердск и соседний Искитимский район.

Пожары ликвидированы

Из-за поджогов сухой растительности огонь уничтожил более 70 строений в садовых обществах, фельдшерско-акушерский пункт, три жилых дома и 337 га лесного массива в Новосибирской области. В региональном минприроды и МЧС напоминают о запрете разводить костры, бросать горящие спички и окурки, выжигать траву на земельных участках – именно это приводит к возникновению и распространению огня.

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области сообщили, что за прошедшие сутки на территории области возник 51 лесной пожар на общей площади 363,75 га, в том числе на покрытой лесом 337,75 га. Всего с начала пожароопасного сезона количество лесных пожаров достигло 158. Основными причинами возникновения пожаров являются переход с земель иных категорий и деяния жителей, которые активно продолжают палы сухой травы и другие действия с огнем, несмотря на действующие запреты. Наибольшее количество лесных пожаров произошло на территории Кыштовского, Венгеровского, Искитимского, Мирновского, Болотнинского лесничеств.

В связи с этим, региональное минприроды напоминает о правилах безопасности в пожароопасный сезон. На открытых территориях, вблизи леса и населенных пунктов, запрещено разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, бросать горящие спички и окурки и др. Эти действия являются основными причинами возникновения лесных пожаров, уничтожения деревень и сел, садовых обществ, объектов экономики.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщают, что с начала 2020 года зафиксировано более двух с половиной тысяч загораний растительности, причинами которых является халатное отношение жителей с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности. Так, в Искитиме две женщины на частном участке решились избавиться от сухой травы методом ее выжигания. Из-за ветра огонь быстро перекинулся на дачный дом, который полностью сгорел, а поджигательницы получили серьезные ожоги. В пос. Пашино Калининского района Новосибирска были пойманы с поличным еще одни поджигатели – местная семья, которая выехала на пикник. В результате приготовления шашлыков на мангале, вокруг вспыхнула сухая растительность. Граждане решили скрыться с места на автомобиле, но застряли в минерализованной полосе неподалёку.

Оба пожара были оперативно ликвидированы. На нарушителей требований пожарной безопасности составлены административные протоколы, им грозят штрафы.

По предварительной информации МЧС в результате сложной пожарной ситуации за 23 апреля вследствие перехода пала уничтожены фельдшерско-акушерский пункт и два жилых дома в населенном пункте Комаровка Кыштовского района, один жилой дом в поселке Красный Яр Тогучинского района и 72 строения в садовых обществах Новосибирской области. Дознаватели приступили к выяснению обстоятельств и точных причин возникновения каждого пожара. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит серьезная ответственность за несанкционированные палы, в том числе уголовная.

В настоящий момент все очаги возгораний, произошедшие в области 23 апреля, ликвидированы. Для стабилизации пожароопасной обстановки в регионе задействована общая группировка в количестве 1559 человек и 342 единиц техники, из них от МЧС России 1286 человек и 181 единица техники. Кроме того, для ликвидации крупного возгорания в Мошковском районе использовались два пожарных поезда Новосибирского отряда ведомственной охраны Западно-Сибирской железной дороги. Наземным силам помощь оказывали с воздуха на границе Новосибирского, Коченевского и Колыванского районов два вертолета Росгвардии.

По информации регионального минприроды, на сегодняшний день за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в Новосибирской области к административной ответственности по ст. 8.32 КоАП РФ привлечено 158 лиц, в том числе 53 гражданина, 59 должностных лиц и 46 юридических лиц. Наложено штрафов на сумму 536,8 тыс. рублей, взыскано 79,5 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудники МЧС России за допущенные нарушения требований пожарной безопасности возбуждено 788 административных дел и объявлено 523 предостережения.

При обнаружении лесного пожара или задымления необходимо незамедлительно обратиться по телефонам: 8(800)100-94-00 (прямая линия лесной охраны), 8(383)200-10-35 (региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Новосибирской области).

Источник: nso.ru