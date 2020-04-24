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Из-за вспышки коронавируса на руднике закрыли на карантин весь Змеиногорский район в Алтайском крае

18:05 24.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Остановили работу всех предприятий. Гражданам запретили выходить из дома. Введен запрет на въезд и выезд из района. А COVID-19 туда привез командировочный.

Из за вспышки коронавируса на руднике закрыли на карантин весь Змеиногорский район в Алтайском крае
Вводится запрет на въезд в Змеиногорский район и на выезд из района

Сегодня, 24 апреля, Губернатор Виктор Томенко провел оперативное совещание с членами краевого штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Итогом совещания стало решение ввести карантин на территории Змеиногорского района.

В режиме видеоселектора в совещании приняли участие главы отдельных муниципальных образований: Змеиногорского, Курьинского, Поспелихинского, Третьяковского, Локтевского, Рубцовского районов и города Рубцовска.
Необходимость ужесточения ограничительных мер вызвана тем, что на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы» выявлен очаг коронавирусной инфекции. В настоящее время врачи и специалисты Роспотребнадзора проводят обследование работников предприятия. 23 апреля было выявлено еще более 50 человек с подозрением на инфекцию, которые контактировали с ранее выявленными инфицированными на Корбалихинском руднике.

«На территории Змеиногорского района сегодня будет введен бессрочный карантин. Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день. Очень важный момент: мы запрещаем въезд и выезд из Змеиногорского района. В АО «Сибирь-Полиметаллы» режим карантина будет установлен особенно жестко», — отметил в ходе совещания Виктор Томенко. Все работники в течение двух недель не смогут выходить или заходить на территорию предприятий.

По словам Губернатора, в районе будет приостановлена работа всех предприятий, в том числе тех, которые ранее получили разрешение по постановлению Правительства Алтайского края №150. При этом предприятия непрерывного цикла, а также другие, обозначенные в Указе Президента №239 от 2 апреля, продолжат работать.

Ограничения затронут всех жителей Змеиногорского района: запрещается выходить из дома за исключением ряда случаев, таких как экстренная неотложная медицинская помощь, выход к ближайшей аптеке или ближайшему аптечному пункту, ближайшему магазину розничной торговли для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости, выгул домашних животных возле дома в пределах 100 метров, вынос бытовых отходов, а также необходимость ухода за недееспособными или ограниченно дееспособными лицами.

Кроме того, вводится запрет на въезд в Змеиногорский район и на выезд из района. В течение непродолжительного времени жителям района дадут возможность вернуться домой извне. В тех случаях, если жители других районов захотят выехать из Змеиногорского района, в течение краткого периода им будет разрешен выезд при условии обязательной самоизоляции после прибытия на место жительства. Контролировать соблюдение режима будут сотрудники органов правопорядка, специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники.

При этом транзит транспорта через Змеиногорский район будет также полностью закрыт. Въезд и выезд на территории Змеиногорского района будет разрешен по специальным пропускам, которые будут выдавать в администрации района.

Постановление Правительства Алтайского края о введении карантина в Змеиногорском районе будет подписано в ближайшие часы.

Источник: altairegion22.ru

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