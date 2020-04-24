5849 случаев коронавируса за сутки в 82 регионах в России. Список регионов

Распределение по субъектам: 1. Москва — 2957. 2. Московская область — 611. 3. Санкт-Петербург — 253. 4. Республика Дагестан — 113. Новосибирская область на 18 месте — с 41 больным за 24 апреля.

Весь мир трудится над выработкой вакцины

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5849 в 82 регионах.

Распределение по субъектам

1. Москва — 2957

2. Московская область — 611

3. Санкт-Петербург — 253

4. Республика Дагестан — 113

5. Нижегородская область — 94

6. Краснодарский край — 84

7. Ростовская область — 64

8. Калужская область — 61

9. Мурманская область — 60

10. Челябинская область — 57

11. Орловская область — 47

12. Рязанская область — 46

13. Тульская область — 44

14. Самарская область — 44

15. Чувашская Республика — 43

16. Владимирская область — 42

17. Ярославская область — 42

18. Новосибирская область — 41

19. Хабаровский край — 41

20. Ленинградская область — 39

21. Республика Мордовия — 39

22. Республика Ингушетия — 38

23. Курская область — 37

24. Кировская область — 36

25. Брянская область — 35

26. Тамбовская область — 35

27. Приморский край — 35

28. Республика Северная Осетия — 33

29. Республика Башкортостан — 33

30. Свердловская область — 33

31. Пермский край — 31

32. Воронежская область — 30

33. Тверская область — 29

34. Республика Марий Эл — 29

35. Оренбургская область — 28

36. Белгородская область — 26

37. Ставропольский край — 26

38. Липецкая область — 25

39. Кабардино-Балкарская Республика — 25

40. Карачаево-Черкесская Республика — 25

41. Ульяновская область — 25

42. Ямало-Ненецкий АО — 23

43. Красноярский край — 22

44. Астраханская область — 21

45. Волгоградская область — 21

46. Пензенская область — 21

47. Калининградская область — 18

48. Чеченская Республика — 18

49. Удмуртская Республика — 17

50. Костромская область — 16

51. Саратовская область — 16

52. Тюменская область — 16

53. Псковская область — 15

54. Архангельская область — 14

55. Новгородская область — 14

56. Республика Татарстан — 14

57. Еврейская АО — 14

58. Смоленская область — 11

59. Республика Коми — 11

60. Республика Калмыкия — 10

61. Вологодская область — 9

62. Кемеровская область — 9

63. Забайкальский край — 9

64. Республика Саха (Якутия) — 9

65. Ивановская область — 8

66. Алтайский край — 8

67. Томская область — 7

68. Камчатский край — 6

69. Иркутская область — 5

70. Чукотский АО — 5

71. Республика Бурятия — 4

72. Республика Адыгея — 3

73. Республика Хакасия — 3

74. Амурская область — 3

75. Республика Карелия — 2

76. Курганская область — 2

77. Ханты-Мансийский АО — 2

78. Магаданская область — 2

79. Республика Крым — 2

80. Республика Тыва — 1

81. Омская область — 1

82. Сахалинская область — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 68 622 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 5568 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Источник: Роспотребнадзор