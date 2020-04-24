5849 случаев коронавируса за сутки в 82 регионах в России. Список регионов

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5849 в 82 регионах.
Распределение по субъектам
1. Москва — 2957
2. Московская область — 611
3. Санкт-Петербург — 253
4. Республика Дагестан — 113
5. Нижегородская область — 94
6. Краснодарский край — 84
7. Ростовская область — 64
8. Калужская область — 61
9. Мурманская область — 60
10. Челябинская область — 57
11. Орловская область — 47
12. Рязанская область — 46
13. Тульская область — 44
14. Самарская область — 44
15. Чувашская Республика — 43
16. Владимирская область — 42
17. Ярославская область — 42
18. Новосибирская область — 41
19. Хабаровский край — 41
20. Ленинградская область — 39
21. Республика Мордовия — 39
22. Республика Ингушетия — 38
23. Курская область — 37
24. Кировская область — 36
25. Брянская область — 35
26. Тамбовская область — 35
27. Приморский край — 35
28. Республика Северная Осетия — 33
29. Республика Башкортостан — 33
30. Свердловская область — 33
31. Пермский край — 31
32. Воронежская область — 30
33. Тверская область — 29
34. Республика Марий Эл — 29
35. Оренбургская область — 28
36. Белгородская область — 26
37. Ставропольский край — 26
38. Липецкая область — 25
39. Кабардино-Балкарская Республика — 25
40. Карачаево-Черкесская Республика — 25
41. Ульяновская область — 25
42. Ямало-Ненецкий АО — 23
43. Красноярский край — 22
44. Астраханская область — 21
45. Волгоградская область — 21
46. Пензенская область — 21
47. Калининградская область — 18
48. Чеченская Республика — 18
49. Удмуртская Республика — 17
50. Костромская область — 16
51. Саратовская область — 16
52. Тюменская область — 16
53. Псковская область — 15
54. Архангельская область — 14
55. Новгородская область — 14
56. Республика Татарстан — 14
57. Еврейская АО — 14
58. Смоленская область — 11
59. Республика Коми — 11
60. Республика Калмыкия — 10
61. Вологодская область — 9
62. Кемеровская область — 9
63. Забайкальский край — 9
64. Республика Саха (Якутия) — 9
65. Ивановская область — 8
66. Алтайский край — 8
67. Томская область — 7
68. Камчатский край — 6
69. Иркутская область — 5
70. Чукотский АО — 5
71. Республика Бурятия — 4
72. Республика Адыгея — 3
73. Республика Хакасия — 3
74. Амурская область — 3
75. Республика Карелия — 2
76. Курганская область — 2
77. Ханты-Мансийский АО — 2
78. Магаданская область — 2
79. Республика Крым — 2
80. Республика Тыва — 1
81. Омская область — 1
82. Сахалинская область — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 68 622 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 5568 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Источник: Роспотребнадзор