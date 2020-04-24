Опечатали фастфуд с шаурмой из-за торговли в самоизоляцию в Бердске до 30 апреля судебные приставы

Сауну в Новосибирске, где тоже обнаружили посетителей, закрыли до середины июля. Если они самовольно откроются, владельцев ждут крупные штрафы.

Завсегдатаям шаурмы придется потерпеть без любимого блюда неделю

Судебные приставы приостановили деятельность двух организаций в самоизоляцию, сообщили сегодня, 24 апреля, «Курьер. Среда. Бердск» в управлении ФССП по Новосибирской области.

По решению суда в Новосибирской области судебными приставами приостановлена деятельность двух торговых точек. Предприниматели с нарушениями предоставляли услуги посетителям в условиях карантинного режима.

Так в Первомайском районе Новосибирска в нарушение статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения) работала сауна. Во втором случае нарушения были выявлены в работе предпринимателя, осуществляющего продажу шаурмы в городе Бердске.

— Во исполнение решения суда приставы-исполнители выехали по месту нахождения заведений и опечатали их. Деятельность кафе быстрого питания приостановлена до 30 апреля. Сауна откроется только во второй половине июля. Судебными приставами будут проводиться периодические проверки данных заведений. В случае самовольного возобновления деятельности индивидуальным предпринимателям будет грозить наказание в виде крупных штрафов, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в региональном УФССП.