24.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Опечатали фастфуд с шаурмой из-за торговли в самоизоляцию в Бердске до 30 апреля судебные приставы

18:14 24.04.2020
1 0

Сауну в Новосибирске, где тоже обнаружили посетителей, закрыли до середины июля. Если они самовольно откроются, владельцев ждут крупные штрафы.

Опечатали фастфуд с шаурмой из за торговли в самоизоляцию в Бердске до 30 апреля судебные приставы
Завсегдатаям шаурмы придется потерпеть без любимого блюда неделю

Судебные приставы приостановили деятельность двух организаций в самоизоляцию, сообщили сегодня, 24 апреля, «Курьер. Среда. Бердск» в управлении ФССП по Новосибирской области.

По решению суда в Новосибирской области судебными приставами приостановлена деятельность двух торговых точек. Предприниматели с нарушениями предоставляли услуги посетителям в условиях карантинного режима.

Так в Первомайском районе Новосибирска в нарушение статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения) работала сауна. Во втором случае нарушения были выявлены в работе предпринимателя, осуществляющего продажу шаурмы в городе Бердске.

— Во исполнение решения суда приставы-исполнители выехали по месту нахождения заведений и опечатали их. Деятельность кафе быстрого питания приостановлена до 30 апреля. Сауна откроется только во второй половине июля. Судебными приставами будут проводиться периодические проверки данных заведений. В случае самовольного возобновления деятельности индивидуальным предпринимателям будет грозить наказание в виде крупных штрафов, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в региональном УФССП.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

pexels.com

Аноним, 24 апреля 2020 18:31
опечатали шаурму. одну?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Продлят ли режим самоизоляции в России после 30 апреля? Кремль объявит через неделю
20:26 24-04-2020
Продлят ли режим самоизоляции в России после 30 апреля? Кремль объявит через неделю
Скандал: список адресов зараженных коронавирусом жителей Костромы с грифом "весьма срочно" попал в Сеть
20:12 24-04-2020
Скандал: список адресов зараженных коронавирусом жителей Костромы с грифом
БердскПоявился коронавирус еще в одном городе Новосибирской области. На 24 апреля "заражены" 11 населенных пунктов
20:02 24-04-2020
Появился коронавирус еще в одном городе Новосибирской области. На 24 апреля
БердскУвезли в инфекционный госпиталь Новосибирска с подозрением на COVID-19 одного человека из Бердска 24 апреля 3
19:55 24-04-2020
Увезли в инфекционный госпиталь Новосибирска с подозрением на COVID-19 одного человека из Бердска 24 апреля
Заразился COVID-19 врач в поликлинике №22 Новосибирска. Медучреждение не закрыли
19:47 24-04-2020
Заразился COVID-19 врач в поликлинике №22 Новосибирска. Медучреждение не закрыли
БердскНа видео сгоревшие дачи от мангала с шашлыками в СНТ "Вега-4" в Бердске сняли сотрудники МЧС
19:34 24-04-2020
На видео сгоревшие дачи от мангала с шашлыками в СНТ
БердскМасочный режим из-за COVID-19 с конца апреля введут в Новосибирске и Бердске 11
19:25 24-04-2020
Масочный режим из-за COVID-19 с конца апреля введут в Новосибирске и Бердске
Понизил ключевую ставку до 5,5% годовых Центробанк. Коронавирус обрушил экономическую активность в России
19:18 24-04-2020
Понизил ключевую ставку до 5,5% годовых Центробанк. Коронавирус обрушил экономическую активность в России
Изгнать Соловьева с политических ток-шоу требуют в петиции от Роскомнадзора. Телеведущий ответил - нажмите кнопку 3
19:04 24-04-2020
Изгнать Соловьева с политических ток-шоу требуют в петиции от Роскомнадзора. Телеведущий ответил - нажмите кнопку
Путин поручил поднять упавший из-за коронавируса автопром покупкой машин за бюджетные деньги и льгоьными кредитами
18:52 24-04-2020
Путин поручил поднять упавший из-за коронавируса автопром покупкой машин за бюджетные деньги и льгоьными кредитами