37 москвичей скончались от коронавируса 23 апреля

Среди умерших — пациенты от 37 до 86 лет. У 37-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония». Большинство имели сопутствующие заболевания: атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет. Одна из пациенток имела синдром Дауна.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает. В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Среди умерших — пациенты от 37 до 86 лет. У 37-летнего пациента установлен диагноз

«двусторонняя полисегментарная пневмония». Также он страдал гипертонией. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет. Одна из пациенток имела синдром Дауна.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв. Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.

Источник: mosgorzdrav.ru