Среднюю зарплату в 38,5 тыс. рублей насчитали для жителей Новосибирской области и Бердска статистики

В сибирских регионах работающие люди в среднем получают чуть более 40 тыс. рублей. В Хакассии, Красноярском крае и Кузбассе средние заработные платы выше из-за более высокого районного коэффициента.

Среднюю зарплаты вычисляют, сложив самую высокую и самую низкую и разделив на два

О заработной плате в регионах Сибири сегодня, 24 апреля, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Новосибирскстат.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – феврале 2020 года составила 40 319 рублей.

По выводам статистиков, среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

В Новосибирской области и в Бердске работающие люди получают в среднем 38 463 рублей в месяц.