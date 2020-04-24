Среднюю зарплату в 38,5 тыс. рублей насчитали для жителей Новосибирской области и Бердска статистики

О заработной плате в регионах Сибири сегодня, 24 апреля, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Новосибирскстат.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – феврале 2020 года составила 40 319 рублей.
По выводам статистиков, среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.
В Новосибирской области и в Бердске работающие люди получают в среднем 38 463 рублей в месяц.
1. Сколько процентов работающих получают такую среднюю зарплату?
2. Сколько процентов получают 15.000 рублей и меньше?
3. Сколько миллионеров получают по миллиону в месяц, в день?
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