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Среднюю зарплату в 38,5 тыс. рублей насчитали для жителей Новосибирской области и Бердска статистики

18:45 24.04.2020 Фото: pixabay.com
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В сибирских регионах работающие люди в среднем получают чуть более 40 тыс. рублей. В Хакассии, Красноярском крае и Кузбассе средние заработные платы выше из-за более высокого районного коэффициента.

Среднюю зарплату в 38,5 тыс. рублей насчитали для жителей Новосибирской области и Бердска статистики
Среднюю зарплаты вычисляют, сложив самую высокую и самую низкую и разделив на два

О заработной плате в регионах Сибири сегодня, 24 апреля, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Новосибирскстат.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – феврале 2020 года составила 40 319 рублей.

По выводам статистиков, среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

В Новосибирской области и в Бердске работающие люди получают в среднем 38 463 рублей в месяц.

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От редакции

Вы получаете меньше средней зарплаты?

Аноним, 24 апреля 2020 19:07
Статистика, которая ни о чем не говорит.
1. Сколько процентов работающих получают такую среднюю зарплату?
2. Сколько процентов получают 15.000 рублей и меньше?
3. Сколько миллионеров получают по миллиону в месяц, в день?
И так далее, по категориям

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