На видео сгоревшие дачи от мангала с шашлыками в СНТ «Вега-4» в Бердске сняли сотрудники МЧС

Этот случай в управлении МЧС по Новосибирской области назвали вопиющим. По данным космического мониторинга в регионе выявлено 226 термоточек, из них 198 — в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

Выгорели из-за мангала в том числе дачный домик и хозпостройки

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», спалил несколько садовых участков в СНТ «Вега-4» мужчина в Бердске.

— Предварительная причина возгорания установлена — неосторожное обращение с огнем при разведении мангала. Огонь вырвался на сухую траву. Ущерб еще устанавливается, эта процедура долгая. Предварительно мы берем один большой дачный дом, три бани и три надворные постройки. В случае причинения крупного материального ущерба виновнику грозит уголовная ответственность по статье 168 УК РФ, — сообщил начальник отдела надзорной деятельности Бердска Николай Степоненков.

Стоит отметить, что крупным ущерб считается при суммарном причиненном ущербе больше 250 000 рублей. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на месте пожара работали 8 единиц техники и 20 человек личного состава.

Пожар на бердских дачах попал в региональные сводки. Этот случай в управлении МЧС по Новосибирской области назвали вопиющим.

Чтобы остановить поджигателей, Главное управление МЧС России по Новосибирской области ввело повышенные меры безопасности: усилены мониторинг и реагирование на термоточки, а также контрольно-надзорная деятельность. За допущенные нарушения требований пожарной безопасности возбуждено 788 административных дел и объявлено 523 предостережения.

На первом месте среди выявленных нарушений — разведение костров и выжигание сухой растительности. Яркий пример легкомысленного отношения к пожарной безопасности и преднамеренных неосторожных действий с огнем показали в Искитиме две женщины, когда подожгли сухую траву, в итоге получили ожоги, а также потеряли свой дачный дом. А в Бердске огонь распространился на три заброшенных садовых участка после того, как на сухостой разлетелись угли из мангала.

Несвоевременная очистка территорий от сгораемого мусора находится на втором месте по частоте нарушений требований пожарной безопасности. Сотрудники МЧС России составили 363 протокола на граждан, 255 – на должностных лиц и привлекли к ответственности 164 юридических лица, в том числе представителей органов местного самоуправления.

Сухая трава в полях и на участках рядом с населенными пунктами заполыхала в Новосибирской области в первой декаде апреля. Выжигая прошлогодний сухостой, граждане создают реальную угрозу перехода огня на жилье, огонь уже нанес значительный ущерб садовым обществам и населенным пунктам. В минувшие сутки обстановка резко осложнилась, для стабилизации ситуации с природными и техногенными пожарами задействовали мощную группировку сил и средств.

Кроме того, в девяти пожароопасных районах Новосибирской области с применением беспилотной авиации работают оперативные группы Главного управления. Они контролируют, как муниципалитеты выполняют требования законодательства по организации пожарной безопасности, пресекают возможные правонарушения и инструктируют население, выявляют и привлекают к ответственности поджигателей сухой растительности. Если в работе руководителей органов местного самоуправления находят недостатки, выносятся не только предостережения и возбуждаются административные дела, но и оказывается властям необходимая методическая помощь по укреплению пожарной безопасности. В отношении органов местного самоуправления по фактам выявленных нарушений требований пожарной безопасности уже возбуждено 139 административных дел.

С начала пожароопасного сезона в Новосибирской области космический мониторинг выявил 3381 термическую точку, 75 процентов из них действовали в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем населения. По каждому пожару проводится тщательное дознание, виновники от ответственности не уйдут.

Так, органы государственного пожарного надзора Болотнинского района после детального осмотра места пала травы около деревни Кривояш, в результате которого сгорел автомобиль пасечника и пострадал его владелец, пытавшийся ликвидировать очаг, пришли к неоднозначным выводам. В результате, в МВД направлено отдельное поручение для определения виновника поджога и проведения проверочных действий в отношении самого пасечника.

Детальный осмотр места пожара показал, что к сгоревшему автомобилю были привязаны длинные обгоревшие побеги деревьев, также обнаружено кострище соснового лапника и свежеспиленные пни. В частности, будет проверена версия о том, что пожар начался с костра, разведенного для сжигания веток срубленных деревьев, которые могли перевозить к огню, погрузив на побеги, прикрепленные к сгоревшему впоследствии автомобилю. В МЧС уверены, что истина будет установлена и виновное лицо в пале травы понесет суровое наказание.

По оперативной информации за минувшие сутки 23 апреля зарегистрировано 405 пожаров, из них 375 — горение травы и мусора. По данным космического мониторинга выявлено 226 термоточек, из них 198 — в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

Нарушителя-поджигателя «запротоколировал» Николай Степоненков

Видео ГУ МЧС по НСО