Изгнать Соловьева с политических ток-шоу требуют в петиции от Роскомнадзора. Телеведущий ответил — нажмите кнопку

Авторы петиции обвиняют Соловьева в том, что в своих передачах он «сеет дух розни и вражды» в российском обществе, крайне однобоко подает информацию, грубо нарушая журналистскую этику, оскорбляет и переходит на личности.

Телеведущий Владимир Соловьев, по оценке авторов петиции, работает на грани фола

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал петицию в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. Петиция была создана на популярном сайте change.org.

Авторы петиции обвиняют Соловьева в том, что в своих передачах он «сеет дух розни и вражды» в российском обществе, крайне однобоко подает информацию, тем самым грубо нарушая журналистскую этику. Его также подозревают в стремлении получить итальянское гражданство — при том, что ведущий позиционирует себя как патриота России.

«Постоянное нагнетание и истерия в эфирах его передач оказывают негативное влияние на эмоциональное состояние людей, что прямо можно назвать настоящим насилием над психикой слушающей его публики… Стало крайне обременительным слышать его бранные выражения, прямые оскорбления и переходы на личности, особенно в последнее время», — говорится в петиции.

Сам Владимир Соловьев рассказал «Ридусу», что относится к петиции и ее популярности спокойно.

«Петиции, создающиеся на change.org — зарубежном ресурсе, где голосовать может кто угодно, в том числе и иностранные граждане, — не внушают никакого доверия. И потом, на телевидении принято голосовать кнопкой. Никто же не заставляет смотреть», — оценил ведущий обращение в Роскомнадзор..

Обращение в Роскомнадзор уже подписали более 55 тысяч человек. По данным «Новых Известий», эксперты объясняют такую популярность антисоловьевской петиции тем, что программы с участием Соловьева занимают много эфирного времени, а его поведение все чаще воспринимается как находящееся на грани фола.

Последним громким скандалом с участием Владимира Соловьева стала его перебранка в Twitter со спортивным комментатором Василием Уткиным, в итоге которой 15 апреля последний вызвал ведущего на рэп-батл, чтобы «унизить, вернуть на то место, которое ты занимаешь». Соловьев не принял вызов «больного человека, который не способен излечиться от депрессии», передает «Радиус».

Вскоре после несостоявшегося батла во время эфира у команды Соловьева произошла какая-то заминка и он предложил подчиненным уволиться, обвинив при этом их в сговоре с Уткиным.