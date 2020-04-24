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Понизил ключевую ставку до 5,5% годовых Центробанк. Коронавирус обрушил экономическую активность в России

19:18 24.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики.

Понизил ключевую ставку до 5,5% годовых Центробанк. Коронавирус обрушил экономическую активность в России
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: снизилась ключевая ставка до 5,5% годовых

Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых.

«Ситуация кардинально изменилась с момента заседания совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть. При этом ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась после периода особенно высокой волатильности в марте», — говорится в заявлении регулятора.

Как отмечается, Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — говорится в заявлении.

Как правило, «ближайшими» считаются три последующих заседания.

ЦБ прогнозирует падение ВВП РФ во II квартале с постепенным восстановлением экономической активности в дальнейшем, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания. После падения российской экономики в 2020 году ЦБ ожидает восстановительный рост ВВП РФ в 2021 году на 2,8-4,8% (предыдущий прогноз предполагал рост на 1,5-2,5%, но на фоне роста в 2020 году). В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу).

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%.

Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Это было шестое подряд снижение ключевой ставки за нынешний цикл смягчения денежно-кредитной политики, к которому ЦБ перешел в июне 2019 года после того, как инфляционные риски из-за повышения НДС и других факторов не реализовались в полной мере. Все предыдущие шаги были по 25 б.п., кроме октябрьского, когда ЦБ впервые с декабря 2017 года снизил ставку сразу на 50 б.п.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 19 июня, передает «Интерфакс».

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