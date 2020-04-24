Спасается от коронавируса маской, дистанцией и обыкновенным мылом жительница Бердска

Толпы горожан гуляют по городу на исходе четвертой недели самоизоляции. Одни признаются, что идут с работы, другие выбрались первый раз за неделю, потому что сидеть в четырех стенах невыносимо.

Вера Карконен надевает на улицу маску

Четвертая неделя самоизоляции в Бердске на исходе. 24 апреля молодежь и старшее поколение гуляют по городу. Многие родители вывели детей подышать свежим воздухом. Некоторые надели на своих дочек и сыновей защитные маски.

По мнению, главного врача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской, если детей приходится на время отпускать на прогулку и они контактируют с другими детьми, то им нужна маска. А если ребенок просто идет прогуляться на свежем воздухе с родителями и ни с кем больше не общается, то маска не нужна.

Для собственной безопасности многие взрослые гуляют по городу в защитных масках.



— Маску носим, соблюдаем дистанцию в 1,5-2 метра. Приходим домой, моем руки обыкновенным мылом. Чтобы не заболеть короновирусом, нужно сидеть дома, меньше куда-то ездить. Мы с внуком мультики смотрим, в настольные игры играем, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» Вера Карконен, первый раз за несколько дней вышедшая из дома.

Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома.

Автор видео Елена Белоусова