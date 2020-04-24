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Спасается от коронавируса маской, дистанцией и обыкновенным мылом жительница Бердска

20:36 24.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Толпы горожан гуляют по городу на исходе четвертой недели самоизоляции. Одни признаются, что идут с работы, другие выбрались первый раз за неделю, потому что сидеть в четырех стенах невыносимо.

Спасается от коронавируса маской, дистанцией и обыкновенным мылом жительница Бердска
Вера Карконен надевает на улицу маску
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Спасается от коронавируса маской, дистанцией и обыкновенным мылом жительница Бердска

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Четвертая неделя самоизоляции в Бердске на исходе. 24 апреля молодежь и старшее поколение гуляют по городу. Многие родители вывели детей подышать свежим воздухом. Некоторые надели на своих дочек и сыновей защитные маски.

По мнению, главного врача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской, если детей приходится на время отпускать на прогулку и они контактируют с другими детьми, то им нужна маска. А если ребенок просто идет прогуляться на свежем воздухе с родителями и ни с кем больше не общается, то маска не нужна.

Для собственной безопасности многие взрослые гуляют по городу в защитных масках.

— Маску носим, соблюдаем дистанцию в 1,5-2 метра. Приходим домой, моем руки обыкновенным мылом. Чтобы не заболеть короновирусом, нужно сидеть дома, меньше куда-то ездить. Мы с внуком мультики смотрим, в настольные игры играем, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» Вера Карконен, первый раз за несколько дней вышедшая из дома.

Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома.

Спасается от коронавируса маской, дистанцией и обыкновенным мылом жительница Бердска
Спасается от коронавируса маской, дистанцией и обыкновенным мылом жительница Бердска
Спасается от коронавируса маской, дистанцией и обыкновенным мылом жительница Бердска
Спасается от коронавируса маской, дистанцией и обыкновенным мылом жительница Бердска
Спасается от коронавируса маской, дистанцией и обыкновенным мылом жительница Бердска
Спасается от коронавируса маской, дистанцией и обыкновенным мылом жительница Бердска
Спасается от коронавируса маской, дистанцией и обыкновенным мылом жительница Бердска

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Как защититься от коронавируса?

Аноним, 24 апреля 2020 21:39
НВР:
Зачем?

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