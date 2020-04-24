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Появился коронавирус еще в одном городе Новосибирской области. На 24 апреля «заражены» 11 населенных пунктов

20:02 24.04.2020 Фото: pexels.com
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За пятницу Новосибирская область побила рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки: диагноз подтвердился сразу у 41 жителя региона.

Появился коронавирус еще в одном городе Новосибирской области. На 24 апреля заражены 11 населенных пунктов
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах

24 апреля Новосибирская область побила рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки: диагноз подтвердился сразу у 41 жителя региона. Всего в регионе COVID-19 выявили у 209 человек.

В пятницу стало известно, что к населенным пунктам и районам, где ранее были выявлены заболевшие коронавирусом, добавилась еще одна точка — Барабинск. Теперь «зараженных» территорий 11 — Новосибирск, Новосибирский, Карасукский, Коченевский, Черепановский, Убинский, Колыванский, Здвинский районы, а также Бердск и Кольцово.

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