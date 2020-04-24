Скандал: список адресов зараженных коронавирусом жителей Костромы с грифом «весьма срочно» попал в Сеть

Документ от управления ЖКХ администрации города адресован управляющим компаниям. Он выслан для того, чтобы специалисты, как и положено, провели санитарную обработку в подъездах домов.

В соцсети попал список адресов костромичей с коронавирусом

Накануне в ряде костромских групп в социальных сетях появился список с адресами, где живут больные коронавирусом или контактировавшие с ними костромичи, передает К1NEWS.RU.

Данный документ от управления ЖКХ администрации города с грифом «Весьма срочно» адресован управляющим компаниям. Он выслан для того, чтобы специалисты, как и положено, провели санитарную обработку в подъездах домов. Отметим: фамилии заболевших в перечне не указывались, как и квартиры, где они живут. За разъяснениями, кто допустил утечку информации, мы обратились к заместителю главы городской администрации, который курирует сферу ЖКХ, Марку Красильщику.

Документ настоящий. Пока неизвестно, кто допустил сбой в работе. Проводится внутреннее расследование. Но мы пересмотрим алгоритм работы с управляющими компаниями. Меру пресечения виновному лицу вынесут после совета с прокуратурой. Адреса к нам поступают от уполномоченных органов, чтобы мы провели обработку территорий общего пользования в этих домах. Это обычная мера профилактики, а не смертоносная зараза. Поэтому нет никаких поводов для паники, — подчеркнул Марк Красильщик.

К слову, о том, что нет поводов для паники, написали и многие костромичи в комментариях к опубликованному списку. Как оказалось, большинство горожан адекватно воспринимают соседство с заболевшими коронавирусом людьми. И при этом стараются соблюдать меры предосторожности. Кстати, списки из социальных групп в Интернете уже удалили.

Сводка по коронавирусу в Костромской области:

Всего случаев заражения:

120 Зараженных на данный момент: 106

Вылечившихся: 11

Умерших: 3