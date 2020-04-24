75 дней до Победы: я почти целый год не писал писем, потому что не было бумаги

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Письмо писано 18/VI-44 г.

Добрый день, мама, Зоя, дедушка и бабушка, шлю я вам свой пламенный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни. Мама, извини меня за то, что я почти целый год не писал писем, потому что не было бумаги, но я пока жив и здоров, на фронте пока не был, но, наверное, не сегодня или завтра вступлю в бой, так что обо мне не беспокойся, жив буду, приеду домой. Мама, жив ли папка, если жив, то пошлите мне адрес. Мама, как вы живете, есть или нет хлеб и овощи, мама, как ваше здоровье и здоровье ребят. Мама, писать пока нечего, дела в общем идут. Мама, если вы знаете Аллу, то передайте привет ей, но, наверно, вы не знаете. Пока до свидания, Витя.

Ново-сибирская область

Село Бердск

Ул.Советская № 112

Светлолобовой П.С.

Полевая почта «21508-Я»



Фронтовик шлет весточку с фронта

Письмо писано от вашего сынаСветлолобова В.И.18 июня 1944 г.