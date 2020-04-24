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75 дней до Победы: я почти целый год не писал писем, потому что не было бумаги

21:36 24.04.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Виктор Светлолобов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: я почти целый год не писал писем, потому что не было бумаги
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: я почти целый год не писал писем, потому что не было бумаги

75 дней до Победы: я почти целый год не писал писем, потому что не было бумаги75 дней до Победы: шлю я вам мужевский, отцовский, фронтовой, горячий, крепко обнимаемый приветЕщё 56 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Письмо писано 18/VI-44 г.

Добрый день, мама, Зоя, дедушка и бабушка, шлю я вам свой пламенный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни. Мама, извини меня за то, что я почти целый год не писал писем, потому что не было бумаги, но я пока жив и здоров, на фронте пока не был, но, наверное, не сегодня или завтра вступлю в бой, так что обо мне не беспокойся, жив буду, приеду домой. Мама, жив ли папка, если жив, то пошлите мне адрес. Мама, как вы живете, есть или нет хлеб и овощи, мама, как ваше здоровье и здоровье ребят. Мама, писать пока нечего, дела в общем идут. Мама, если вы знаете Аллу, то передайте привет ей, но, наверно, вы не знаете. Пока до свидания, Витя.

Ново-сибирская область
Село Бердск
Ул.Советская № 112
Светлолобовой П.С.
Полевая почта «21508-Я»

Письмо писано от вашего сына
Светлолобова В.И.
18 июня 1944 г.

75 дней до Победы: я почти целый год не писал писем, потому что не было бумаги

Фронтовик шлет весточку с фронта

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