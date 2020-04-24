Дожди с похолоданием обрушатся на Бердск 25 апреля

Днем в субботу в Бердске температура опустится до +11 градусов, а ночью — до +2.

Бердский лес зеленеет

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, дождь и похолодание придут в выходные в Новосибирскую область.

В ночь на субботу, 25 апреля, ожидается +9…+11°С, днём – +14…+16°С, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

Ночью в воскресенье, 26 апреля, температура составит +4…+6°С, днём – +16…18°С, без осадков. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

По данным сервиса Gismetio, в ночь на 25 апреля синоптики обещают +14°С, днём – +19°С, пройдёт дождь.

Ночью 26 апреля ожидается +5°С, днём – +15°С, будет солнечно.

Как сообщается на портале «Яндекс. Погода», в ночь на 25 апреля температура составит +10°С, днём – +13°С, пройдёт небольшой дождь.

Ночью 26 апреля ожидается +8°С, днём – +17°С и солнце.

В Бердске в ночь на воскресенье и понедельник, 27 апреля, столбик термометра опустится до +2 градусов.

25 апреля среденесуточная температура в Бердске (+11 градусов) будет ниже 8 градусов тепла, что является нормой для окончания отопительного сезона. Напомним, в городе отопление отключили сегодня, 24 апреля.

В воскресенье, 26 апреля, в Бердске чуть потеплеет — до +15. И выглянет солнце.