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Стадия плато в распространении COVID-19 может наступить в России после 27 апреля, заявила Скворцова

20:41 24.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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Глава Федерального медико-биологического агентства отметила, что теоретический и практический опыт «растет на глазах» и все время появляются новые знания о вирусе.

Стадия плато в распространении COVID 19 может наступить в России после 27 апреля, заявила Скворцова
Скворцова: распространение коронавируса может перейти в стадию плато на следующей неделе
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Стадия плато в распространении COVID 19 может наступить в России после 27 апреля, заявила Скворцова

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Ситуация с распространением коронавируса в России перейдет в стадию плато на следующей неделе, рассчитывает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было», — сказала она на дистанционном заседании внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме под руководством Адальби Шхагошева.

Скворцова также отметила, что теоретический и практический опыт «растет на глазах», все время появляются новые знания о вирусе.

Как сообщила пресс-служба фракции «Единая Россия», на заседании также был затронут вопрос об открытии в Ленинградской области отделения для лечения больных коронавирусом. Скворцова пояснила, что для пациентов был перепрофилирован инфекционный корпус Центральной медико-санитарной части №38, в нем развернуто 45 коек, из них — пять реанимационных. У 90% коек также есть подключение к кислороду. «На эти цели Центральной медико-санитарной части №38 была оказана помощь в размере 35 млн рублей. Из них порядка 5 млн — на стимулирование работников и дополнительную заработную плату и 30 млн — на дооснащение коек всем необходимым», — говорится в информации, предоставленной пресс-службой.

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