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ИВЛ для пациентов с COVID-19 хватает: 153 аппарата включены в розетку, заявил глава минздрава Новосибирской области

21:52 24.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Еще 300 ИВЛ придут в течение месяца. Почти 20 тысяч тестов на коронавирус сделано в регионе. Рос заболевших — 41 за сутки — Константин Хальзов объясняет охватом тестирования.

ИВЛ для пациентов с COVID 19 хватает: 153 аппарата включены в розетку, заявил глава минздрава Новосибирской области
Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов доложил о подготовке к эпидемии
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
ИВЛ для пациентов с COVID 19 хватает: 153 аппарата включены в розетку, заявил глава минздрава Новосибирской области

209 случаев заражения COVID-19 выявили на вечер 24 апреля в Новосибирской области. Вылечились 39, скончались 4 человекаИВЛ для пациентов с COVID-19 хватает: 153 аппарата включены в розетку, заявил глава минздрава Новосибирской областиЕщё 830 новостей

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал на брифинге о текущей ситуации.

Рост количества новых подтвержденных случаев – 41 за последние сутки – связан с работой по выявлению и тестированию тех, кто контактировал с ранее заболевшими. Всего в области проведено 19388 тысяч тестов. На этой неделе 8 действующих лабораторий вышли на показатель 1800-1900 проб в стуки. Благодаря проводимой работе увеличилось количество пациентов, у которых нет симптомов заболевания. Таких сейчас около 35%.

Аппаратов ИВЛ в регионе достаточно, заявил министр здравоохранения: «Самое большое количество пациентов с COVID-19, которые [одновременно] находились у нас на ИВЛ – 3 человека за все время наблюдения. Сегодня в стационарах, которые оказывают медицинскую помощь [пациентам с коронавирусом] мы развернули 153 ИВЛ, они уже включены в розетку, подведен кислород, они готовы оказывать медицинскую помощь. Дополнительно мы законтрактовали практически 300 аппаратов ИВЛ. В течение ближайшего месяца они придут».

Также министр здравоохранения опроверг информацию о вспышке коронавирусной инфекции в поликлинике №22 Новосибирска. Накануне там зарегистрировали единичный случай заболевания среди медицинского персонала. Все необходимые противоэпидемиологические мероприятия проведены. Поликлиника работает в обычном режиме, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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