Предостерег от покупки иностранных лимузинов российских чиновников Путин: Ни в коем случае

Президент на совещании по ситуации в автопроме попросил контролировать, на чем ездят в органах госвласти и в госкомпаниях.

Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности

Президент России Владимир Путин призвал органы государственной власти и госкомпании приобретать автомобили, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. Об этом он заявил 24 апреля на совещании по ситуации в автопроме.

«При этом, конечно же, прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании, обращаю на это ваше внимание, приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины», — сказал

На совещании президент призвал обеспечить стабильную работу автоотрасли.