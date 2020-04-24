24.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Предостерег от покупки иностранных лимузинов российских чиновников Путин: Ни в коем случае

21:19 24.04.2020 Фото: Кремлин.ру
1 1

Президент на совещании по ситуации в автопроме попросил контролировать, на чем ездят в органах госвласти и в госкомпаниях.

Предостерег от покупки иностранных лимузинов российских чиновников Путин: Ни в коем случае
Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности

Президент России Владимир Путин призвал органы государственной власти и госкомпании приобретать автомобили, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. Об этом он заявил 24 апреля на совещании по ситуации в автопроме.

«При этом, конечно же, прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании, обращаю на это ваше внимание, приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины», — сказал

На совещании президент призвал обеспечить стабильную работу автоотрасли.

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будут ездить на "Ладах"?

Covid-19, 24 апреля 2020 21:27
Конечно, пусть хоть на работе поездят на наших авто, а то всё мерседесы там всякие, да бентли заморские..

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мы все задохнемся от вируса, а не от метеорита 2
22:57 24-04-2020
Мы все задохнемся от вируса, а не от метеорита
Честно говоря, надоело уже молчать 2
22:55 24-04-2020
Честно говоря, надоело уже молчать
209 случаев заражения COVID-19 выявили на вечер 24 апреля в Новосибирской области. Вылечились 39, скончались 4 человека 1
22:23 24-04-2020
209 случаев заражения COVID-19 выявили на вечер 24 апреля в Новосибирской области. Вылечились 39, скончались 4 человека
БердскПожаловалась министру в Instagram: нечем платить зарплату 10 сотрудникам магазинов канцтоваров бизнеследи из Бердска 2
22:07 24-04-2020
Пожаловалась министру в Instagram: нечем платить зарплату 10 сотрудникам магазинов канцтоваров бизнеследи из Бердска
ИВЛ для пациентов с COVID-19 хватает: 153 аппарата включены в розетку, заявил глава минздрава Новосибирской области
21:52 24-04-2020
ИВЛ для пациентов с COVID-19 хватает: 153 аппарата включены в розетку, заявил глава минздрава Новосибирской области
Как вести себя на майских праздниках? Мишустин поручил написать инструкцию 1
21:42 24-04-2020
Как вести себя на майских праздниках? Мишустин поручил написать инструкцию
Бердск75 дней до Победы: я почти целый год не писал писем, потому что не было бумаги
21:36 24-04-2020
75 дней до Победы: я почти целый год не писал писем, потому что не было бумаги
Долбанул пенсионерку на видео так, что на нее продукты с полок посыпались: Из-за несоблюдения дистанции произошел скандал в магазине Москвы
21:27 24-04-2020
Долбанул пенсионерку на видео так, что на нее продукты с полок посыпались: Из-за несоблюдения дистанции произошел скандал в магазине Москвы
Предостерег от покупки иностранных лимузинов российских чиновников Путин: Ни в коем случае 1
21:19 24-04-2020
Предостерег от покупки иностранных лимузинов российских чиновников Путин: Ни в коем случае
Путина и Сталина изобразили на мозаике в главном армейском храме России 3
21:04 24-04-2020
Путина и Сталина изобразили на мозаике в главном армейском храме России