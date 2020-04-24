Как вести себя на майских праздниках? Мишустин поручил написать инструкцию

Премьер-министр отметил работу Роспотребнадзора, который выпускает соответствующие рекомендации по отраслям в зависимости от ситуации. Россияне, по его мнению, на 1 и 9 мая ездят на дачу.

Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений из-за коронавируса, сообщается на сайте правительства РФ.

«У нас 1 мая, 9 мая — это традиционно для людей возможность отдыхать, поехать на дачу. И мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учетом всех ограничений», — сказал премьер на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Мишустин также обратил внимание на то, что Роспотребнадзор делает важную работу, выпуская соответствующие рекомендации по отраслям в зависимости от ситуации по тем или иным компаниям. Глава правительства отметил, что российские бизнес-объединения, такие как РСПП, «Деловая Россия», «Опора России», хотели бы обсуждать подобные рекомендации на определенной площадке. «Я бы попросил вас подумать, Анна Юрьевна [Попова, глава Роспотребнадзора], как организовать такие площадки, чтобы с ними поговорить о том, каким образом выстроить эту работу», — поручил Мишустин.

По его мнению, это позволит скоординировать уже имеющиеся рекомендации с теми вопросами и просьбами, которые есть у бизнеса.