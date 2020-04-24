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Долбанул пенсионерку на видео так, что на нее продукты с полок посыпались: Из-за несоблюдения дистанции произошел скандал в магазине Москвы

21:27 24.04.2020 Фото: СКР
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Мужчина, который стоял перед пожилой женщиной, развернувшись, ударил ее. Падая, женщина ударилась о рядом стоящие полки. СК разбирается в конфликте.

Долбанул пенсионерку на видео так, что на нее продукты с полок посыпались: Из за несоблюдения дистанции произошел скандал в магазине Москвы
Следственный комитет расследует происшествие в столичном магазине

На сайте одного из интернет-изданий 24 апреля опубликовано видео с камер наблюдения столичного магазина, сообщили в главке СКР.

На кадрах видно, как мужчина, который стоял перед пожилой женщиной, развернувшись, ударил ее. Падая, женщина ударилась о рядом стоящие полки, и на нее посыпались продукты. Журналисты отмечают, что причиной поведения мужчины якобы стало несоблюдение социальной дистанции пенсионеркой.

По данному факту ГСУ СК России по Москве незамедлительно организована доследственная проверка. Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание тщательно проверить все аспекты, озвученные в материале СМИ, и дать правовую оценку действиям мужчины в отношении пожилой женщины.

Видео РЕН-ТВ

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