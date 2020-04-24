209 случаев заражения COVID-19 выявили на вечер 24 апреля в Новосибирской области. Вылечились 39, скончались 4 человека

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В пятницу в Новосибирской области выписано 15 пациентов с коронавирусом.
По данным оперативного штаба на 21 час 24 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 209 случаев заражения COVID-19. Еще 15 пациентов здоровы и выписаны. Всего в регионе выздоровели 39 пациентов с коронавирусом. Четыре человека скончались.
Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1997 человек. 10 694 жителей региона сняты с наблюдения.
Ситуация с ОРВИ и гриппом в регионе: 1462 обращения за прошедшие сутки. Госпитализировано – 39 человек.
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