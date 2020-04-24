209 случаев заражения COVID-19 выявили на вечер 24 апреля в Новосибирской области. Вылечились 39, скончались 4 человека

К вечеру пятницы в регионе выписано 15 пациентов с коронавирусом. Под медицинским наблюдением в области остаются 1997 человек. 10 694 жителей региона сняты с наблюдения.

За сутки к 24 апреля в Новосибирской области выявили рекордное число больных коронавирусом — 41

В пятницу в Новосибирской области выписано 15 пациентов с коронавирусом.

По данным оперативного штаба на 21 час 24 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 209 случаев заражения COVID-19. Еще 15 пациентов здоровы и выписаны. Всего в регионе выздоровели 39 пациентов с коронавирусом. Четыре человека скончались.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1997 человек. 10 694 жителей региона сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ и гриппом в регионе: 1462 обращения за прошедшие сутки. Госпитализировано – 39 человек.