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Честно говоря, надоело уже молчать

22:55 24.04.2020
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Сейчас вот прочитал новость о том, что в одной только Москве камеры за первый день работы системы \»заработали\» 1 150 000 000 рублей!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вершинин:
Электронный пропуск — защита от вируса? Честно говоря, надоело уже молчать. Сейчас вот прочитал новость о том, что в одной только Москве камеры за первый день работы системы \»заработали\» 1 150 000 000 рублей! Это просто бизнес на людском горе и проблемах! Что это изменит в ситуации в стране? Или данный пропуск это уже вакцина от вируса? Вот уж точно теперь хочешь не хочешь, а поверишь в то, что нам хотят устроить всеобщую чипизацию и электронный концлагерь! Люди чахнут и губят свой иммунитет, сидя в квартирах, даже при отмене карантина нас ждет вспышка ОРВИ и теперь уже из-за ослабленного домашним режимом организма! Официально нам никто на научном уровне не объясняет, как работают все эти тесты на коронавирус — наверняка там заложен какой-нибудь троянский конь, принимающий все подряд ОРВИ за коронавирус… Короче говоря, надоело это все, равно как и доверие этому режиму падает со дня на день.

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От редакции

Это чипизация?

Аноним, 25 апреля 2020 00:01
Это очень хорошо, что у вас доверие падает! Ждём, когда у большинства упадёт, недолго осталось, потерпите
Аноним, 25 апреля 2020 00:22
Вброс. По радио опровергали подобные слухи. Во-первых, неизвестно, кто был за рулём, а во-вторых, камеры до сих пор не могут мониторить эксплуатацию авто без страховки.
Естественно, это не отменяет привлечение к ответственности сотрудниками, в том числе и ГИБДД.

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