В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вершинин:

Электронный пропуск — защита от вируса? Честно говоря, надоело уже молчать. Сейчас вот прочитал новость о том, что в одной только Москве камеры за первый день работы системы \»заработали\» 1 150 000 000 рублей! Это просто бизнес на людском горе и проблемах! Что это изменит в ситуации в стране? Или данный пропуск это уже вакцина от вируса? Вот уж точно теперь хочешь не хочешь, а поверишь в то, что нам хотят устроить всеобщую чипизацию и электронный концлагерь! Люди чахнут и губят свой иммунитет, сидя в квартирах, даже при отмене карантина нас ждет вспышка ОРВИ и теперь уже из-за ослабленного домашним режимом организма! Официально нам никто на научном уровне не объясняет, как работают все эти тесты на коронавирус — наверняка там заложен какой-нибудь троянский конь, принимающий все подряд ОРВИ за коронавирус… Короче говоря, надоело это все, равно как и доверие этому режиму падает со дня на день.