Мы все задохнемся от вируса, а не от метеорита

Мы все задохнемся от вируса, а не от метеорита.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал п ми ми м:

Мы все задохнемся от вируса, а не от метеорита.

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