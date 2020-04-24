В рубрику «Сообщи свои новости» написал п ми ми м:
Мы все задохнемся от вируса, а не от метеорита.
Мы все задохнемся от вируса, а не от метеорита
Мы все задохнемся от вируса, а не от метеорита.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал п ми ми м:
Спасибо за ваш голос
От редакции
От чего задохнемся?
Covid-19, 24 апреля 2020 23:53
Задохнемся от нежелания отстаивать свои права и веры в то, что каждый день нам сливают из зомбоящика.
Аноним, 25 апреля 2020 00:18
Не нам, а вам
Мы все задохнемся от вируса, а не от метеорита 2
22:57 24-04-2020
Честно говоря, надоело уже молчать 2
22:55 24-04-2020
209 случаев заражения COVID-19 выявили на вечер 24 апреля в Новосибирской области. Вылечились 39, скончались 4 человека 1
22:23 24-04-2020
БердскПожаловалась министру в Instagram: нечем платить зарплату 10 сотрудникам магазинов канцтоваров бизнеследи из Бердска 2
22:07 24-04-2020
ИВЛ для пациентов с COVID-19 хватает: 153 аппарата включены в розетку, заявил глава минздрава Новосибирской области
21:52 24-04-2020
Бердск75 дней до Победы: я почти целый год не писал писем, потому что не было бумаги
21:36 24-04-2020
Долбанул пенсионерку на видео так, что на нее продукты с полок посыпались: Из-за несоблюдения дистанции произошел скандал в магазине Москвы
21:27 24-04-2020
Предостерег от покупки иностранных лимузинов российских чиновников Путин: Ни в коем случае 1
21:19 24-04-2020
Путина и Сталина изобразили на мозаике в главном армейском храме России 3
21:04 24-04-2020