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NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2

22:17 25.04.2020 Фото: pixabay.com
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Данному космическому телу было дано название 1998 OR2, оно несет потенциальную опасность для жителей планеты, ведь размеры его достаточно внушительные – от 1,8 до 4 километров.

NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2
Планета Земля могла быть уничтожена, если бы с ней столкнулся астероид

В настоящий момент внимание всех людей приковано к проблеме с вирусом Covid-19, но вместе с тем специалисты NASA сообщают о том, что к Земле приближается астероид. На данный момент известно, что встреча с космическим телом может произойти 29 апреля 2020 года.

Может ли Земля в апреле текущего года столкнуться с астероидом

Согласно мнению ученых, именно в конце апреля 2020 года есть достаточно высокий риск того, что Земля встретится с астероидом. Данному космическому телу было дано название 1998 OR2, оно несет потенциальную опасность для жителей планеты, ведь размеры его достаточно внушительные – от 1,8 до 4 километров.

Эксперты ведомства NASA также отметили, что шансы того, что астероид столкнется с планетой Земля, мизерны. Это связано с тем, что проходить он будет на достаточно большом расстоянии от Земли, которое составляет более 6 миллионов километров. Есть данные о том, что это расстояние в 16 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Специалисты, которые следят за космической безопасностью, также отметили, что опасным является то, что космический объект, который будет проходить вблизи Земли в апреле 2020 года, имеет достаточно большой размер и может пересечь орбиту планеты людей. Космический объект под названием 1998 OR2 сможет обернуться вокруг Солнца за 3,68 земного года.

Что может произойти, если на Землю упадет астероид

Планета Земля могла быть уничтожена, если бы с ней столкнулся астероид значительно большего размера, и в этом случае планета, где живут люди, была бы расколота на мельчайшие частицы. Конечно же, люди бы погибли.

Если с Землей столкнется астероид такого размера, как 1998 OR2, то экономическая ситуация во всем мире значительно ухудшится. Это произойдет даже в том случае, если падение произойдет в пустыне или океане.

Ухудшение экономической ситуации произойдет из-за того, что будет образована пыль, которая окажет негативное влияние на окружающую среду на расстоянии сотен километров. Все живые организмы погибнут, и на этом месте не смогут прорасти растения сотни лет. Животные и люди, которым посчастливилось выжить, не смогут продолжать свой род. Согласно заверениям ученых, именно этот астероид не сможет нанести такой урон Земле, так как не столкнется с ней, а пройдет на очень близком от нее расстоянии.

Что известно ученым об астероидах

Британские ученые пришли к тому мнению, что через 6 миллиардов лет все астероиды будут уничтожены. Произойдет это благодаря Солнцу, ведь именно оно превратит их в пыль.

Эксперты также рассказали о том, что в этот период Солнце может начать светить в 10 000 раз ярче. Свое существование могут продолжить крупные тела и небольшие планеты, например, Плутон. Большая часть всех астероидов прекратит свое существование. Все разрушения будут происходить достаточно быстро.

Источник: rsute.ru/

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От редакции

Наша планета погибнет от астероида, как считаете?

Аноним, 25 марта 2020 00:20
НВР:
Нет
Шагах, 16 апреля 2020 01:31
Если астероид пролетит, то мы увидим его как обычную камету (скорее всего не увидим его вообще)
Аноним, 25 марта 2020 01:47
НВР:
Наша планета погибает уже сейчас, и это неизбежно, и астероид цветочки для нашей Земли, мы ей намного больше вреда сами принесли(((
Грета Тунберг, 25 марта 2020 22:34
Да да, все так и есть!
Аноним, 27 марта 2020 23:23
Поживём, увидим. Если всё плохо, то пусть будет быстро. Но человечество живучая форма жизни. Хорошо, всё будет хорошо, я это знаю!
Аноним, 28 марта 2020 22:59
Сколько астероидов летело на землю, все разбили и этот разобьем, а вот от коронавирусной заразы, видимо, не все спасутся.
человек, 01 апреля 2020 15:22
ну как бы да и как бы нет так как наша планета страдает от перенаселение
Инна, 03 апреля 2020 02:34
Эх... До чего дошло человечество.. Люди уже сами себя убивают, вот мне нравились временна с 2001 по 2017 год. Тогда всё спокойно было
1 апреля саяхат обман, 06 апреля 2020 12:00
Первиы апреля сказали обман
Аноним, 25 марта 2020 02:48
Нет
Аноним, 25 марта 2020 03:45
НВР:
Наконец-то..
аноним дебил, 02 апреля 2020 23:03
Я нехочеш жить молчи причем тут люди наконец то он-ога говорит
Аноним, 25 марта 2020 07:06
Любите друг друга людиНВР:
Аноним, 25 марта 2020 08:35
НВР:
Нет.
Evgeniy, 25 марта 2020 15:48
НЕТ-
Максим, 01 апреля 2020 14:35
Кто только не умрёт тактэто Россия
Аноним, 25 марта 2020 19:37
Это борт МЧС перескочить пока не поздно
Аноним, 25 марта 2020 23:07
НВР:
Да
Аноним, 27 марта 2020 00:58
Нет
Аноним, 26 марта 2020 00:46
НВР:
Ну в 20 году мы походу обязаны помереть
Аноним, 27 марта 2020 03:09
Вот именно
Я согласна!И это все из-за весокосного года,или из-за того что этот год 2020, 27 марта 2020 16:47
НВР:
Я считаю что нет!А если астероид и упадет то только рядом с Америкой в океан!
Аноним, 30 марта 2020 13:43
Эм.. Причём тут Америка?
Ага, 31 марта 2020 15:39
Мы должны сдохнуть
Максим, 01 апреля 2020 01:12
Мы не умрём хватит брет смотреть
111, 20 апреля 2020 13:41
Я думаю что мы не помрём! Если хочешь помирай, а я не хочу
шошошо, 25 апреля 2020 20:31
Ребят не бойтесь смерти ведь все равно мы когда то умрем
Аноним, 26 марта 2020 00:49
НВР:
Нет
Брихня
Аноним, 26 марта 2020 03:26
НВР:
скорее бы он упал!!
Аноним, 26 марта 2020 03:42
Коронавирус и астероид хорошее будущее нас ждёт
Alekssuper926, 08 апреля 2020 10:56
Учёные изначально уже врут говоря что его можно увидеть в бинокль. КАК ЕСЛИ ОН ПРОЛЕТИТ В 6 МЛ КМ ОТ ЗЕМЛИ ЕГО РАЗМЕР ВСЕГО 1.5 КМ
Аноним, 11 апреля 2020 21:01
Alekssuper926: Конеч они врут, я вообще не убежден в этом так как у них пруфов нет или недостаточно
Неизвестный, 20 апреля 2020 13:24
Наверное мы вернёмся в эпоху средневековья?
Алина, 23 апреля 2020 20:20
я плачу мне 9 лет я не хочу умирать 6 последних дней . Стоп это правда ну ладно мы не в умрем.ОЙ какой тупой год
Аноним, 26 марта 2020 03:58
НВР:
. Да.
Аноним, 26 марта 2020 03:58
НВР:
. Да__
Илья, 26 марта 2020 04:15
Мне смс от МЧС не приходила, значит астероида нет :)
Аноним, 26 марта 2020 05:07
Да
Аноним, 26 марта 2020 05:58
класс
Аноним, 26 марта 2020 08:30
НетНВР:
Юля, 26 марта 2020 10:20
НВР:
Да
Данила, 26 марта 2020 10:45
НВР:
Интересно то, что все планеты существуют миллиарды лет, но ещё не одна не разобщалась из-за столкновения с астероидом...так почему же все человечество погибнет при столкновении с ним?
Аноним, 26 марта 2020 11:30
НВР:
Нет, не погибнет, он сгорит в атмосфере.
Егор, 31 марта 2020 21:31
Было бы круто,но наврятле.
Ибо даже если он пролитит то
Зима будет и типо Ядерная зима. Будем надеется на бога
Аноним, 20 апреля 2020 13:26
Нет он не сможет сгореть в атмосфере, потому что его радиус 4км
Гость, 25 апреля 2020 23:17
Челябинский метеорит, диаметр которого был всего 20 метров, и то не весь сгорел. А мощность взрыва примерно 20 атомных бомб на Хиросиму. Если шарик 3 км. приземлится, то четверть земли уничтожится
Инесса Терпсихорова, 26 марта 2020 11:32
Роман, 26 марта 2020 12:43
здесь все такие оптимисты... Да вот статья то ни о чем, ухудшение экономической ситуации- лишь косвенное последствие, а прямые пострашнее будут. [Есть данные о том, что это расстояние в 16 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.]- серьезное заявление, можно ссылку на источник данных?
Всем хорошего дня
Артем, 30 марта 2020 13:55
Те люди, которые думают только о своем кармане, никаких других последствий, кроме экономических, не видят.
Алексей, 02 апреля 2020 20:22
А есть ссылка на данные о том, что астероид существует?

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