Увезли в инфекционный госпиталь Новосибирска с подозрением на COVID-19 одного человека из Бердска 24 апреля

Пока в Бердске подтверждён один случай с положительным результатом на COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 43 жителя города.

Число заболевших коронавирусом в России растет

По данным оперативного штаба Бердска на 24 апреля 1 пациент переведён в городскую клиническую больницу №11 Новосибирска с признаками ОРВИ. Напомним, под медицинским наблюдением находятся 43 жителя города, из них 4 ребёнка. По Постановлению Роспотребнадзора наблюдается 29 человек. Обратились сами 15 граждан. Также напомним, 22 апреля в Бердске на карантине были 35 человек, 23 апреля — 32. Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.

Отметим, что пока в Бердске подтверждён один случай с положительным результатом на COVID-19. Новых случаев положительных результатов на COVID-19 в городе Бердске нет. Зарегистрировано 37 заболеваний ОРВИ, госпитализаций в инфекционную больницу не было.