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Увезли в инфекционный госпиталь Новосибирска с подозрением на COVID-19 одного человека из Бердска 24 апреля

19:55 25.04.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Пока в Бердске подтверждён один случай с положительным результатом на COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 43 жителя города.

Увезли в инфекционный госпиталь Новосибирска с подозрением на COVID 19 одного человека из Бердска 24 апреля
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Увезли в инфекционный госпиталь Новосибирска с подозрением на COVID 19 одного человека из Бердска 24 апреля

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По данным оперативного штаба Бердска на 24 апреля 1 пациент переведён в городскую клиническую больницу №11 Новосибирска с признаками ОРВИ. Напомним, под медицинским наблюдением находятся 43 жителя города, из них 4 ребёнка. По Постановлению Роспотребнадзора наблюдается 29 человек. Обратились сами 15 граждан. Также напомним, 22 апреля в Бердске на карантине были 35 человек, 23 апреля — 32. Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.

Отметим, что пока в Бердске подтверждён один случай с положительным результатом на COVID-19. Новых случаев положительных результатов на COVID-19 в городе Бердске нет. Зарегистрировано 37 заболеваний ОРВИ, госпитализаций в инфекционную больницу не было.

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От редакции

Будут еще заболевшие?

Аноним, 24 апреля 2020 11:30
НВР: а что с теми 443 тестами которые в Бердске были сделаны? О которых писали на прошлой неделе? Все отрицательные?
Аноним, 24 апреля 2020 16:47
НВР:
Конечно будут,судя по тому сколько гуляющих на улице людей. Берегите себя и близких.
Аноним, 24 апреля 2020 20:19
Вчера знакомая супруги вернулась из Тайланда. Никакого карантина ей не сделали. После приезда уже через пол часа ехала в такси в Бердск. Сказали сидеть дома под честное слово.
Аноним, 24 апреля 2020 22:37
Вот и пусть сидит и не вылазит
Какая разница, 25 апреля 2020 09:44
Ну, вот, какой же это карантин, если под честное слово.
Гость, 25 апреля 2020 23:33
А чего ей сидеть дома? она же хорошо себя чувствует. Вот когда через 2 недели вдруг поплохеет, тогда все и начнется.
Аноним, 25 апреля 2020 02:53
Вы блин прикалываетесь что ли? В Тайланде 3 тысячи заболевших, у нас 60. Смысл этой изоляции то какой? Или за границей вирус страшнее?
Аноним, 25 апреля 2020 11:19
Там теплее, не знакомы они с нашими болезнями. А вообще, если все сопоставить, то протекает заболевание по типу аденовирусной инфекции. В Сибири климат всегда располагал к закаливанию и серьезному подходу к простудам.

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