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Курьер в маске, перчатках и медкнижкой: правила доставки еды на дом в самоизоляцию. Инструкция Роспотребнадзора

10:43 25.04.2020 Фото: rospotrebnadzor.ru
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При вручении заказа курьер по доставке готовых блюд должен поставить емкость (короб) у двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метров и сообщить вам о доставке по телефону.

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Курьер в маске, перчатках и медкнижкой: правила доставки еды на дом в самоизоляцию. Инструкция Роспотребнадзора
Правила безопасной доставки еды на дом в период самоизоляции или карантина в домашних условиях

В условиях соблюдения режима самоизоляции или карантина услуга доставки еды на дом становится все более востребованной. Доставка готовых блюд по заказу потребителя осуществляется через интернет или по телефону. Со всей информацией о меню конкретного кафе или ресторана и изображением блюд можно ознакомиться на интернет-сайтах или в мобильных приложениях.

В большинстве случаев реализация продукции общественного питания осуществляется через специальные сервисы владельцев агрегатора, поэтому владелец агрегатора обязан в соответствии с п. 1.2 ст. 9 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» довести до сведения потребителей информацию о себе и о продавце (исполнителе).

Такую информацию владелец агрегатора обязан разместить на своем сайте и (или) странице сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информацию о продавце (исполнителе) владелец агрегатора вправе довести посредством размещения на своем сайте ссылки на сайт продавца (исполнителя).

Не менее важна информация о предлагаемой продукции общественного питания, которая также подлежит размещению на сайте (см. п. 1 ст. 10 Закона о защите прав потребителей, п.п. 12, 13 Правил оказания услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036).

Закон о защите прав потребителей, в частности статья 12, разделяет ответственность продавца (исполнителя) и владельца агрегатора.

Кроме этого, курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать медицинские маски (респираторы), перчатки, использовать дезинфицирующие салфетки и кожные антисептики для обработки рук, а также приезжать к заказчику в чистой форменной одежде, с чистыми продезинфицированными емкостями (коробами) для транспортировки готовых блюд, с личной медицинской книжкой, оформленной в установленном порядке.

При получении заказа обратите внимание на наличие информации на блюдах:

– фирменное наименование (наименование) предлагаемой продукции с указанием способов приготовления и входящих в ее состав основных рецептурных компонентов;

– сведения о массе (объеме) порции продукции общественного питания (блюда, изделия);

– сведения о пищевой ценности продукции общественного питания (химическом составе и калорийности);

– обозначение нормативных или технических документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция;

Для продукции, которая не изготавливается по индивидуальному заказу:

– дата и час изготовления;
– срок годности, условия хранения;
— наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилию, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя — изготовителя пищевой продукции;
– рекомендации заказчику по приготовлению (при необходимости).

При получении заказа соблюдайте правила безопасности:

— осуществляйте бесконтактную оплату заказа с помощью онлайн-оплаты и выбирайте бесконтактную доставку заказа;

— при оплате через мобильный терминал используйте перчатки или после оплаты вымойте руки с мылом и протрите их дезинфицирующим средством;

— при вручении заказа курьер по доставке готовых блюд должен поставить емкость (короб) у двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метров и сообщить вам о доставке по телефону.

Источник: Роспотребнадзор

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