Все меньше привлекает гастарбайтеров Новосибирская область. И отток людей из региона сократился

Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год

Миграционные потоки в Новосибирской области в 2019 году складывались следующим образом: 81,9 тысяч прибывших, 71,5 тысяч выбывших, миграционный прирост составил 10,4 тысячи человек. За год произошло сокращение общего объема миграции населения на 20,2 тыс. человек (на 11,6%), за 2018 год – общий объем миграции увеличился на 11,8 тыс. человек (на 7,3%). Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили 24 апреля в Новосибирскстате.

Сокращение произошло по всем категориям и потокам передвижения. Число прибывших уменьшилось на 9 тыс. человек (на 9,8%), выбывших – на 11,3 тыс. человек (на 13,6%). В результате сальдо миграции в целом по области возросло на 2,3 тыс. человек, или на 29% (справочно: за 2018 год сокращение составляло 2,6 тыс. человек).

Положительное сальдо миграции в области в 2019 году на 69,8% обеспечивалось за счет международного обмена и на 30,2% – за счет внутрироссийского. Сальдо миграции населения в область из регионов России за 2019 год увеличилось на 0,4 тыс. человек (на 12,7%). Это произошло на фоне сокращения числа прибывших на 2,4 тыс. человек, или на 6,8%, числа выбывших – на 2,7 тыс. человек (на 8,5%).

В международной миграции число прибывших снизилось на 3,8 тыс. человек (на 17,7%), а выбывших – на 5,8 тыс. человек (на 35,8%). В результате миграционный прирост возрос на 2 тыс. человек (в 1,4 раза). Миграционный прирост (7,2 тыс. чел.) обеспечен обменом населением со странами СНГ (7,3 тыс.), в обмене с другими странами сложилась убыль, как и в 2017-2018 годах.

Число прибывших из стран ближнего зарубежья уменьшилось на 3,6 тыс. человек (на 17,6%), выбывших – на 5,2 тыс. человек (на 34,9%), сальдо миграции выросло за счет этого в 1,3 раза, на 1,6 тыс. человек. Сократилось число прибывших из всех стран СНГ, кроме Киргизии (+0,1 тыс. чел.), также как и число выбывших.

В обмене населением с другими странами зафиксирована убыль в 42 человека. Число прибывших из стран дальнего зарубежья сократилось на 0,2 тыс. человек, выбывших – на 0,6 тыс., это сократило миграционную убыль 2018 года.

В 2019 году из общего числа прибывших в область из-за ее пределов (внешняя миграция) зарегистрировано 18,8 тыс. человек (37,7%) – по новому месту жительства, 22 тыс. (44,1%) – как долгосрочные временные мигранты, имеющие регистрацию по месту пребывания на срок более 9 месяцев, остальные 18,2% (9,1 тыс. чел.) возвратились к своему прежнему месту жительства.

В городском и сельском населении, также как и в целом по области, зафиксировано положительное сальдо миграции. За 2019 год городское сальдо миграции возросло в 1,3 раза и составило 9,2 тыс. человек, в сельской местности рост составил 18,5%, сальдо миграции – 1,2 тыс. человек.