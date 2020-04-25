25.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

На видео попал загоревшийся автобус с пассажирами рейса «Барнаул-Новосибирск» на трассе Р-256. Водитель не заметил пожара

10:07 25.04.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
2 1

Валящий из автобуса дым заметил сотрудник ГИБДД, ехавший в попутном направлении. Он подал сигнал водителю, помог эвакуировать людей и потушить пожар.

На видео попал загоревшийся автобус с пассажирами рейса Барнаул Новосибирск на трассе Р 256. Водитель не заметил пожара
Полицейский спас пассажиров горящего автобуса

Сотрудник Госавтоинспекции Новосибирской области оказал помощь в тушении междугороднего автобуса, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Лейтенант полиции остановил загоревшийся автобус, следовавший из Барнаула в Новосибирск, организовал эвакуацию пассажиров и помог потушить огонь.

23 апреля около 19.40 в Черепановском районе на 95 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» старший инспектор полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области лейтенант полиции Артём Анисимов, возвращаясь со службы на патрульном автомобиле, заметил задымление в районе заднего колеса рейсового междугороднего автобуса, следовавшего попутно в направлении Новосибирска.

Автоинспектор с помощью специального громкоговорящего устройства подал водителю сигнал об остановке. После того как автобус остановился, Артём Анисимов помог водителю организовать эвакуацию пассажиров, а затем потушить огонь. Как выяснилось позже, у автобуса заклинила, а затем загорелась тормозная колодка.

После ликвидации возгорания автоинспектор организовал вызов на место происшествия другого автобуса, куда пересадили пассажиров и отправили дальше по маршруту. В происшествии никто не пострадал.

Водитель автомобиля поблагодарил инспектора ДПС за оказанную помощь и неравнодушное отношение к участникам дорожного движения.

На видео попал загоревшийся автобус с пассажирами рейса Барнаул Новосибирск на трассе Р 256. Водитель не заметил пожара

На видео попал загоревшийся автобус с пассажирами рейса Барнаул Новосибирск на трассе Р 256. Водитель не заметил пожара

На видео попал загоревшийся автобус с пассажирами рейса Барнаул Новосибирск на трассе Р 256. Водитель не заметил пожара

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Автобус неисправен?

Надежда К., 25 апреля 2020 10:46
Повезло всем: и водителю, и пассажирам. Спасибо внимательному инспектору! Его надо наградить. А вот техслужбу в автопарке проверить на профпригодность. Выпустили в рейс автобус с неисправной тормозной колодкой. Хорошо, что автобусу удалось затормозить.
Аноним, 25 апреля 2020 10:59
Нажимаю смайл меня радует..включается меня злит.. Странно

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСводка коронавируса: В Бердске под наблюдением находится 45 человек на 25 апреля. Заболевший - 1. Новых случаев заражения нет
11:18 25-04-2020
Сводка коронавируса: В Бердске под наблюдением находится 45 человек на 25 апреля. Заболевший - 1. Новых случаев заражения нет
Почему умирает мало пациентов с коронавирусом в Германии? Немецкие вирусологи рассказали российским коллегам
11:16 25-04-2020
Почему умирает мало пациентов с коронавирусом в Германии? Немецкие вирусологи рассказали российским коллегам
БердскНарвал конопли для собственного удовольствия на пустыре в Бердске. За изготовление гашиша 1,5 года условно дал суд собирателю
11:03 25-04-2020
Нарвал конопли для собственного удовольствия на пустыре в Бердске. За изготовление гашиша 1,5 года условно дал суд собирателю
41 человек умер от коронавируса в Москве за 24 апреля. Всего болеют почти 37 000
11:02 25-04-2020
41 человек умер от коронавируса в Москве за 24 апреля. Всего болеют почти 37 000
Привез коронавирус из Москвы один заразившийся к 25 апреля в Новосибирской области. 15 пациентов никуда не ездили и с больными не контактировали
10:50 25-04-2020
Привез коронавирус из Москвы один заразившийся к 25 апреля в Новосибирской области. 15 пациентов никуда не ездили и с больными не контактировали
Курьер в маске, перчатках и медкнижкой: правила доставки еды на дом в самоизоляцию. Инструкция Роспотребнадзора
10:43 25-04-2020
Курьер в маске, перчатках и медкнижкой: правила доставки еды на дом в самоизоляцию. Инструкция Роспотребнадзора
Продлить самоизоляцию и запреты еще на две недели предлагает глава Роспотребнадзора
10:40 25-04-2020
Продлить самоизоляцию и запреты еще на две недели предлагает глава Роспотребнадзора
Почему никто не проверяет, как соблюдаются меры и указы губернатора? Почему на улице толпы людей? 1
10:38 25-04-2020
Почему никто не проверяет, как соблюдаются меры и указы губернатора? Почему на улице толпы людей?
БердскС дождями при +10 градусах пройдет 25 апреля в Бердске
10:29 25-04-2020
С дождями при +10 градусах пройдет 25 апреля в Бердске
Нашли гранату РГД-5 с запалом в привезенной куче песка в зоопарке Новосибирска 2
10:18 25-04-2020
Нашли гранату РГД-5 с запалом в привезенной куче песка в зоопарке Новосибирска