На видео попал загоревшийся автобус с пассажирами рейса «Барнаул-Новосибирск» на трассе Р-256. Водитель не заметил пожара

Валящий из автобуса дым заметил сотрудник ГИБДД, ехавший в попутном направлении. Он подал сигнал водителю, помог эвакуировать людей и потушить пожар.

Полицейский спас пассажиров горящего автобуса

Сотрудник Госавтоинспекции Новосибирской области оказал помощь в тушении междугороднего автобуса, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Лейтенант полиции остановил загоревшийся автобус, следовавший из Барнаула в Новосибирск, организовал эвакуацию пассажиров и помог потушить огонь.

23 апреля около 19.40 в Черепановском районе на 95 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» старший инспектор полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области лейтенант полиции Артём Анисимов, возвращаясь со службы на патрульном автомобиле, заметил задымление в районе заднего колеса рейсового междугороднего автобуса, следовавшего попутно в направлении Новосибирска.

Автоинспектор с помощью специального громкоговорящего устройства подал водителю сигнал об остановке. После того как автобус остановился, Артём Анисимов помог водителю организовать эвакуацию пассажиров, а затем потушить огонь. Как выяснилось позже, у автобуса заклинила, а затем загорелась тормозная колодка.

После ликвидации возгорания автоинспектор организовал вызов на место происшествия другого автобуса, куда пересадили пассажиров и отправили дальше по маршруту. В происшествии никто не пострадал.

Водитель автомобиля поблагодарил инспектора ДПС за оказанную помощь и неравнодушное отношение к участникам дорожного движения.